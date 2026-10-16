伯马登州议员努璐证实，她因出席今年9月举行的巫统代表大会，而收到土团党发出的要求解释信。

不过，努璐（Nurul Syazwani Noh）受询时强调，她至今仍是土团党党员，也从未表态支持任何其他政党。

努璐也是土团党丹绒加弄区部主席。她向《当今大马》表示，自己尊重党内纪律程序，并已通过适当管道作出回应。

“我想强调的是，截至今天，我仍然是土团党党员。我从未宣布退党，也从未采取任何行动表明支持其他政党。”

她指出，政治上存在不同意见是很正常的事，尤其是在涉及人民利益及她身为议员的责任时。

但她认为，立场不同并不意味着她支持其他政党。

冀按章行事和有机会自辩

ADUN PERMATANG Nurul Syazwani Noh 161026

努璐解释，身为州议员，她必须区分政党政治与议员的责任，包括与州政府及联邦政府领导层维持工作关系。

她指出，与不同政党者合作十分重要，以确保人民面对的住房、道路、洪水、供水及福利问题能够获得解决。

“我不能因为有权处理问题的人来自不同政党，就告诉人民我无法帮助他们解决问题。”

谈及可能面对的党纪处分时，努璐表示，只要党内程序依据党章公平进行，她愿意接受任何决定。

她也要求获得应有的陈述机会，以便为自己辩护。

拒为人民利益合作而道歉

与此同时，努璐强调，不会因为为了人民利益而与州政府、联邦政府或任何一方保持良好关系及展开合作，就为此道歉。

“对我而言，身为在野党，并不意味着我们必须与所有人为敌。”

“我们可以在政治立场上有所不同，也可以在必要时提出劝告和批评，但只要涉及人民的利益，我们就必须能够坐下来，共同努力。”

今年9月11日，努璐出席巫统代表大会时，身穿一套类似巫统妇女组制服的服装，引起关注。

她之前解释，只是应巫统妇女组主席诺莱妮（Noraini Ahmad）的邀请出席大会。

当时，巫统正积极推动“民族之家”（Rumah Bangsa）理念，旨在团结马来人，并为已退党的前党员重新加入巫统提供空间。

值得一提的事，努璐也是前丹绒加弄国会议员诺奥玛的女儿。

2024年1月，巫统基于诺奥玛在大选期间扯后腿等罪名，把他开除出党。同年7月，他证实已加入土团党，并于2025年1月受委最高理事。

然而，诺奥玛今年6月已宣布退出土团党，并通过“民族之家”倡议重新加入巫统和国阵。



