森州王室纷争延烧，严端慕赫力兹今天到清真寺周五祈祷时，碰见州务大臣依斯迈拉欣，毫不客气地向对方呛声道，“我不想见你”。

根据在场人士拍下并上传至网上的一段视频，慕赫力兹身穿浅粉红色马来传统服装，在瓜拉庇劳甘榜必丁（Kampung Beting）清真寺周五祈祷后，在众人簇拥下准备离开，而依斯迈拉欣也在人群当中。

慕赫力兹双手放在背后对旁人说，“迈拉欣给统治者掌玺大臣写了一封信，声称他和行政议会所做的决定是合法的，并且说我不再是最高统治者。”

“这是大错特错！”

“他今天来这里要见我……见我做什么？只要他一天不收回他说的那些话，就别来见我。”

接着，慕赫力兹转头瞪着依斯迈拉欣，进一步呛声，“走开！别见……别来见我，我不想见到你！明白吗？你听懂了吗？”

话至此，他更激动起来，厉声斥问，“我到底是不是最高统治者？！你说我不是！你说我不是！你写信给掌玺大臣了！”

社媒流传的其他视频显示，依斯迈拉欣当时露出尴尬的笑容，只能举起双手向慕赫力兹行礼，以示尊敬。





大臣曾称受威迫签文件

9月8日，四名地位具争议的酋长公开一份由依斯迈拉欣于8月3日签署的文件，宣告罢黜严端慕赫力兹。依斯迈拉欣签署文件的时候，才当了一天的森州大臣。

随后，依斯迈拉欣声称自己是遭人胁迫才签署该文件，并在9月8日报警。然而，依斯迈拉欣至今未解释为何签署一个多月后才报案，也未交代当初为何私会这批具争议的酋长。

这四名酋长自4月起因权力纷争试图罢黜慕赫力兹，转而拥立慕赫力兹的堂兄东姑纳扎鲁丁（Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar）争夺王位。

尽管自称遭胁迫签署文件，依斯迈拉欣仍在9月17日宣布，州政府将宪报承认东姑纳扎鲁丁为新任严端的宣言。

事态随后进一步升级，慕赫力兹反击，撤销全体州行政议员的委任，唯独保留依斯迈拉欣的大臣一职。

慕赫力兹的这项决定在9月24日颁布宪报；森州政府官网的行政议会栏目，随后撤下了这十名议员的照片。

这十名前州行政议员随后入禀芙蓉高庭，挑战州政府宪报撤销其委任的合法性。



