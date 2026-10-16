森州大臣依斯迈拉欣今天在前往清真寺周五祈祷，却遭到严端慕赫力兹公开怒斥数小时后，于面子书分享一篇有关谦卑及自我克制的布道内容。



依斯迈评论了他今日聆听的讲道内容，主题为“通过祈祷强化心灵”。



“讲道者指出，真正领悟叩拜（sujud）意义的人会努力远离傲慢、仇恨与不公。他们明白，每个人都是全能真主的仆人，其权利都应受到尊重，并得到公平对待。”



他也谈及清真寺作为礼拜场所及团结穆斯林社群的角色，即不仅弘扬伊斯兰教义，也能成为增进彼此情谊、培养社区团结精神的重要场所。



“叩拜也能训练人们克制私欲，避免一味追求赞美、尊重与优待。”

“愿全能真主引导我们坚定不移地履行宗教功修、守护良好品德，并成为为社会带来正面影响的人。”

揭致函统治者掌玺大臣

不过，依斯迈并未提及慕赫力兹对他的指控，即其在试图罢黜最高统治者地位的行动中扮演关键角色。



这名身陷王室危机的最高统治者今日较早时，于瓜拉庇劳甘榜必丁（Kampung Beting）清真寺周五祈祷后，作出上述指控。



慕赫力兹当时激烈抨击依斯迈，甚至直言不想见到对方，现场人士将有关言论拍摄下来并上传至网络。

当时，慕赫力兹披露，身兼巫统瓜拉庇劳区部主席的依斯迈曾致函统治者掌玺大臣，告知对方他已不再是森美兰最高统治者。



“依斯迈拉欣给统治者掌玺大臣写了一封信，声称他和行政议会所做的决定是合法的，并且说我不再是最高统治者。”



“这是大错特错！”

曾自称受胁迫签署文件



今年4月19日，四大酋长发公告，宣布罢黜慕赫力兹的森州最高统治者地位，并承认其堂兄东堂兄东姑纳扎鲁丁（Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar）为新任最高统治者。



四大酋长随后指控，依斯迈于8月3日签署一份支持罢黜慕赫力兹的文件。当时，依斯迈刚于前一天在慕赫力兹面前宣誓就任州务大臣，因此他在这场旷日持久的王室危机中所扮演的角色备受审视。



慕赫力兹之后声称，他是在胁迫下签署文件并在事件曝光后报警。然而，9月15日，由依斯迈主持的州行政议会会议决定承认纳扎鲁丁为森美兰最高统治者，依斯迈也改变立场而为有关决定被书。



然而，总检察署随后裁定该决定无效，因为相关程序未符合宪法规定的要求。



9月21日，慕赫力兹以涉嫌违反就职誓言为由，即时撤销10名州行政议员的委任。