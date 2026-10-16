



人力资源部正制定特别指南，以确保2027年财政预算案宣布的最低薪金制，包括涉及半熟练员工和毕业生的相关措施能够有序落实。

人资部长拉玛南今日在2027年最低薪金令的记者会上说，这项根据马来西亚职业标准分类（MASCO）制定的起薪指南，将依据职业类别和资格，提供更全面的起薪参考标准。

“MASCO第1至第3类职业的薪资指南，是根据毕业生调查结果制定，并已经过数轮利益相关者磋商。”

“这个指南也参考了渐进式薪金政策（DGP）下的起薪指南，以完善MASCO第4至第8类职业的薪资参考标准。”

建议扩大e-Wages机制

Human Resource Minister Ramanan Ramakrishnan 200826

针对毕业生岗位，拉玛南（上图）说，人资部建议为MASCO第1至第3类职业设定薪资基准，涵盖持有学士学位专业凭和马来西亚高级技能文凭第5级的毕业生。

据他指出，有关范围也包括持有大马技能文凭第4级和第3级证书者，而该措施将率先以指南形式落实。

“至于半熟练工作岗位，人资部将把该措施与技能导向起薪指南协调。”

“这也包括持有大马技能证书第1级和第2级的群体，使起薪框架能够更全面地扩大至MASCO第1至第8类职业。”

他说，人资部也正进一步制定通过电子工资（e-Wages）模块监督雇员薪资支付情况的机制，以便促进加强劳动法令的执法工作。

他继称，有关机制将确保雇主按照《1955年雇佣法令》规定的支付方式发放工资，同时减少拖欠工资、延迟发薪、未按实际应付金额支付工资，以及支付低于最低薪金标准的情况。

“我们将建议把e-Wages机制的涵盖范围扩大至所有雇员，包括外籍员工。”

拟修法纳入学历相关条文

此外，拉玛南指出，人资部将采取适当措施，修订《2011年国家薪金咨询理事会法令》（732法令），纳入学历的相关条文。

他说，此举旨在为未来强制落实毕业生最低薪金制度铺路，因为现行法令并未针对依据教育水平制定最低薪金标准作出具体规定。

“人资部的目标是在2027年6月落实最低薪金令的同时，发布及实施这项指南。”

“这项措施将为雇主及雇员提供更明确的统一参考依据，以根据职业类别、学历和技能水平，确定起薪。”

此前，首相安华宣布，政府同意从2027年6月起，将最低薪金从1700令吉提高至2000令吉，预计惠及超过400万名员工。

安华说，年营业额低于5000万令吉的微中小微型企业，将获豁免落实新的最低薪金标准，以便这些企业有时间调整商业模式。

他说，政府也将改革雇员收入框架，首先为半熟练工作岗位和毕业生设定每月2500令吉的最低薪金标准。