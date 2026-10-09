2027财案

首相安华今日提呈2027年财案时宣布，最低薪资将从1700令吉调高至2000令吉，2027年6月生效。

他说，由于面对成本上涨压力，年营业额低于5000万令吉的中小微型企业豁免于这项措施。

他指，半熟练工人与大专毕业生也将获得每月2500令吉的最低薪金。

安华也宣布，官联投资公司与官联公司的员工，其生活工资基准从原本的3100令吉提高至3400令吉。

“我呼吁私人企业的雇主也跟随这项做法。”

此前，行动党峇眼国会议员兼前财政部长林冠英对可能调高最低薪金表示担忧，并指出本地企业所面对的挑战。

零工工作者保障

另外，安华也宣布拨款1亿6000万令吉的配套，以改善电子召车及电召配送工作者的社会保障与收入。

这项配套预计于明年初落实，但具体日期尚未确定。

这项配套由政府与Grab共同出资，将协助提高最低收入标准、抵消车辆维修及保险费用，并承担社险（Socso）的缴纳费用。

安华说，预计这项配套将使电子召车工作者的每月净收入中位数增加227令吉，而电召配送骑士的收入则将增加100令吉。

政府也将为电子召车及电召配送工作者提供35%的社险缴纳补贴。

“如果平台公司也承担工作者的缴纳费用，这项补贴将从18%提高至50%。”

他说，这些措施旨在作为过渡安排，直至零工工作者咨询理事会敲定最低收入标准、收入计算公式及最低社会保障标准。该理事会预计将在明年初完成谈判。

为了增加退休储蓄，政府将为电子召车及电召配送工作者提供雇员公积金奖励，每年最高600令吉，终身奖励总额上限为6000令吉。

“国家储蓄银行（BSN）及农业银行（Agrobank）将拨出2亿7000万令吉，为希望创业或购买首间房屋的零工工作者提供融资。”

另外，政府将为来自17个无需强制投保领域的20万名自雇人士提供配对补贴，承担其70%的Socso缴纳额。

延伸阅读：解构2027财政预算案



