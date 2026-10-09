2027财案

首相安华今天宣布，除中小微型企业外，其余企业唯有通过银行账户或获核准的正规管道发放薪资，才能申领薪酬开销的税收减免。

安华在国会下议院提呈2027年财政预算案时指出，推行这项措施旨在堵塞漏洞，压缩雇主聘用无证移工的空间。

“在薪酬发放课题上，为杜绝雇主聘用没有准证的外籍员工，除中小微型企业之外的所有公司，唯有按照核准管道通过银行账户支薪，才能享有薪酬开支的税收扣除。”

现行劳工法令早已规定，工资须经由受认可的金融机构发放。此项新政以税收制约，强化既有法例，促使较大型企业建立清晰可查的薪资发放记录。

根据《1955年雇佣法令》，雇主通常须经由金融机构支薪；而在引进外籍移工前，雇主亦必须事先取得劳工局的批准。

安华宣布这项政策之际，执法部门正大举取缔涉嫌非法聘用或窝藏无证移工的雇主。

取缔执法也对准雇主

内政部长赛夫丁纳苏丁上周透露，今年1月1日至9月29日期间，全马共有1809名雇主因相关罪名遭逮捕，其中1692人为大马公民。

这一数据反映出当局对雇主的执法力度全面收紧；被捕的雇主人数从2023年的346人，激增至2024年的1859人，去年更攀升至2202人。

赛夫丁强调，执法行动绝不可仅把矛头对准无证移工，更须严厉惩治聘用、窝藏或剥削他们的雇主；他警告，唯利是图聘用无证移工，恐对国家安全构成威胁。

在今年同一时期，移民局在全马各地展开了1万零374次执法行动，共盘查13万7603人，逮捕了3万7313名无证移工。

《当今大马》此前报道，移民局正逐步将执法焦点转向雇主端，以斩断吸引无证移工涌入的“拉动因素”。

漂白措施加重问题

过往多次推行的漂白重置措施，同样让这个沉疴变得愈加盘根错节。

在早前推行的劳工重置计划（RTK）下，雇主获准将逾期逗留或缺乏有效工作准证的无证移工就地漂白合法化。

当局于2020年12月启动劳工重置计划1.0（RTK 1.0），而重置计划2.0（RTK 2.0）则在2023年1月至12月期间推行。

单在 RTK 2.0 推行首七个月内，便有5万1753名雇主登记了逾72万名无证移工。

这期间屡传计划遭人滥用的指控，包括不法集团涉嫌勾结移民局内鬼与中介操弄申请程序，并向雇主索取额外款项以换取批文。

2027年财案通过将薪金扣税与正规发薪渠道挂钩，旨在杜绝大中型企业私下以账外现金聘请黑工，进一步配合政府向雇主端施压、强力打击无证劳工的整体战略。

安华作出这一宣布当天，恰逢美国发布最新的《人口贩运报告》（TIP）。该报告虽维持马来西亚在“第二级”（Tier 2）的评级，却严词点出大马在外籍移工招聘体制上积弊未除的漏洞。

报告特别提及，尽管调查证实众多移工仍被迫缴纳远超法定上限的中介招聘费，进而陷入债务捆绑与强迫劳动的险境，但大马在最新的评估周期内，竟未曾援引《私立职业介绍所法令》（Private Employment Agencies Act）提控过任何一家职业介绍所。

财案措施虽试图以税收优惠为杠杆厘清发薪轨迹，但美方报告的结论表明，早在移工正式受雇上岗前，中介与掮客所滋生的执法盲区更为广阔且棘手。



