马来西亚政府否认有马来西亚种植公司卷入引发跨境烟霾的印尼林火。

政府发言人法米透露，原产部长诺莱妮已核查此事。

“诺莱妮告知，对持有油棕特许经营权的马来西亚企业进行核查后发现，焚烧活动实际上发生在这些企业拥有的特许经营地之外。”

他补充，内阁听取了区域旱情相关汇报，尤其加里曼丹一带，当地普遍连续100多天没有降雨，即便下雨也是雨量微薄。

“马来西亚企业云顶种植旗下有一处园丘遭遇火患，但火势是从外部蔓延入内，而非始于园区内部。无论如何，这些火势目前已扑灭。”

10月5日，绿色和平组织等发布报告，指称马来西亚和新加坡种植公司名列涉及林火的20家实体中。

报告援引2026年8月1日至10月1日间的烟霾来源数据，点出马来西亚某种植公司与涉及林火的印尼实体存有关联，2019年报告中也鉴定该印尼实体旗下土地发生林火。

报告指称另有至少四处特许经营地与新加坡企业存有关联，这四处均录得烟霾源点。

周一召开国家烟霾行动会议

持续的烟霾已影响公众健康，部份受影响地区的学校因此暂时关闭。

法米预告，首相安华将在周一主持国家烟霾行动会议，以更详尽地应对如今局势，参与讨论的涵盖卫生部、教育部、青体部，会后将发布更多细节。

他表示，安华已获悉印尼准备接受马来西亚提供的灭火援助，目前当务之急是确认前线所需的救援设备与物资。

“问题在于火势蔓延范围极其广泛。因此，过去一个月所承诺的各项援助形式与设备均须重新评估，以确保援助能精准达到预期成效。”