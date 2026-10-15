教育部长法丽娜表示，教育部在考虑专家对烟霾情况的意见后，重新检讨停课的门槛，并恢复采用现有指南。

法丽娜今日在面子书贴文，解释最新决定背后的原因。

“当国家元首对烟霾情况表达关注时，我们当然认真看待此事。我们选择采取更谨慎的做法，因为我们要保护的是自己的孩子。作出决定后，我继续阅读家长们的各种意见。”

“有些人要求学校关闭整整一个星期。另一些人则担心孩子的学业会进一步落后。也有家长不知所措，因为他们必须上班，却发现学校突然关闭，家里又没有人照顾孩子。”

她承认，每个家庭都有各自的情况和挑战，而这些都是合理的。

不过，她表示，针对烟霾情况作出的决定不应只着眼于关闭学校，并补充涉及公共卫生和环境的事务，需要相关领域专家提供意见。

因此，她召集了相关机构，让各领域的专家重新检讨根据元首谕令所作出的决定。

“在讨论期间，我们也考虑了国家灾难管理机构（Nadma）的意见，即烟霾管理应以《国家烟霾行动计划》（PTJK）为指导。”

“在考虑相关机构的意见后，教育部决定恢复采用《国家烟霾行动计划》所规定的条款。”

参考国家烟霾行动计划

法丽娜补充，空气污染指数（API）读数降低，并不代表学校就应自动关闭，《国家烟霾行动计划》针对不同程度的空气污染，规定了不同的应对措施。

她也承认，家长的担忧是合理的，因为空气污染指数达到150，被归类为不健康水平。

不过，她认为，应根据烟霾的严重程度采取相应措施；当空气污染指数超过100时，应暂停学校户外活动，而当指数达到200时，则应关闭学校。

法丽娜和教育部因在烟霾期间不断改变决定，以及关闭学校的门槛不一致而面对批评，导致家长、学校及雇主无法确定何时会实施关闭学校的措施。

法丽娜说，《国家烟霾行动计划》并非新制定的计划，国家早有管理烟霾的指南。

“因此，我们有必要恢复采用一套在国家层面制定的指南。”

“并非所有孩子都有相同的健康状况。有些孩子患有哮喘，有些有呼吸系统问题，另一些则更容易受到烟霾的影响。”

“因此，我们也提供了另一项宽免措施。如果家长认为烟霾可能影响孩子的健康，他们可以让孩子留在家中，而不必送孩子上学。他们只需通知学校即可。”

法丽娜表示，政府虽然理解家长对烟霾期间孩子健康状况的担忧，但也必须在这些顾虑与尽量减少教育受到干扰的需要之间取得平衡。

她指出，行管令期间的经验显示，长期关闭学校会导致难以弥补的学习损失，因此应避免不必要地干扰课堂学习。

“我明白，并非每个人都会认同每一项决定。我可以向大家保证，我们会继续聆听各方的担忧，并参考相关领域专家的意见作出决定。”

昨日，法丽娜宣布，学校关闭措施如今只会在空气污染指数超过200的地区实施，而在指数超过100的地区则暂停户外活动。

此前，教育部于10月8日因烟霾情况恶化而宣布新指南，当时凡是空气污染指数（API）超过180，或连续三天超过150的地区，所有学校必须关闭，以保障学生及教育人员的安全与健康。

法丽娜当时作出是项宣布，是配合国家元首苏丹依布拉欣敦促当局在空气污染指数介于150至180之间时，优先考虑学生的健康与安全。



