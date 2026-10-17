森州公正党要求州务大臣依斯迈拉欣说明，是否曾致函掌玺大臣，声称慕赫力兹已不再任职严端。

通讯主任沙里曼（Mohd Shariman Che Deris）发表文告指出，这项指控因慕赫力兹昨日公开训斥依斯迈再度浮上水面，依斯迈必须明确交代此事。

“大臣必须妥善解释慕赫力兹提出的事项。”

他也要求依斯迈，解释在签署王室纠纷相关宣告一事，以及政府对慕赫力兹撤销行政议员任命决定的立场。

“大臣这些举动，凸显他在与严端打交道时显得束手无策。”

“这是极其拙劣的行政沟通。”

他要求政府，透过谨慎行事、负责任的沟通，以及恪守规章与宪法，尊重民主制度及王室机构。

“森美兰需要能够解决问题的领导层，而非任由疑问悬而不决。人民有权获得透明、成熟且负责任的施政。”

网路流传一段影片，其中显示慕赫力兹在清真寺祈祷后准备离开时，当面训斥依斯迈，提起对方致函掌玺大臣一事，表明在撤回相关言论以前，不愿再见到依斯迈。

此次会面标志着王室与政府的关系进一步恶化。

斥未妥善通知议会延期

沙里曼也抨击政府，未妥善通知希盟议员的情况下，就展延原定昨日召开的森州议会。

他表示，议员早准备好质询的课题，直斥政府处理延期事宜的做法极不专业。

“州议会不属于任何个人或政党，而是承载人民委托的民主机构。”

他要求当局就延期原因、遵循的程序以及如何通知议员给出官方说明。