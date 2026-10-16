律师公会表示，森州王室、习俗及州政府陷入的危机中，仍有多个迫切问题尚未得到解答，促请州务大臣依斯迈拉欣回应数个未解决的问题。

律师公会主席阿南（Anand Raj）今日发文告，要求依斯迈拉欣解释，为何其宣布州政府接纳地位备受争议的四大酋长于4月19日发布罢黜严端慕赫力兹的指示。

阿南表示，此事需要澄清，因为前大臣阿米努丁此前曾称该宣言无效，而依斯迈拉欣也曾声称，他是受胁迫而签署文件。

“如果（依斯迈拉欣）受到胁迫，或是在压力下签署有关宣言，公众有权知道是谁胁迫他、如何胁迫他及为何胁迫他；此外，他为何在9月8日才报警，距离有关宣言据称发布的时间约五个星期？”

“此外，他后来为何又认可这项据称发布的宣言？”

9月8日，备受争议的四大酋长公开了依斯迈拉欣于8月3日签署的文件，而依斯迈拉欣是在前一天宣誓就任州务大臣。

依斯迈拉欣此前曾表示，他在有关文件向公众公开的当天就报警，但他尚未解释为何等了一个多月才报案。

依斯迈拉欣也未透露自己当初为何与这些备受争议的酋长会面。这四名酋长自4月以来，因权力纠纷而试图罢黜慕赫力兹，并支持另一名王位竞争者——慕赫力兹的堂兄纳扎鲁丁（Tuanku Nadzaruddin Tuanku Jaafar）。

需解释州政府运作

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另外，阿南也要求说明，当时的州行政议员于9月22日暂停州秘书及法律顾问职务，背后的依据是什么。

他指出，这两个职位均由联邦政府管辖，而慕赫力兹于9月20日起撤销这些州行政议员的委任。

“如今，既然总检察署明确表明，这两名官员属于联邦公务体系，并不受州行政议会管辖，那么（依斯迈拉欣）对此有何回应？

“鉴于（慕赫力兹）撤销所有州行政议员的委任，州政府继续运作的依据可能需要作出一些澄清。”

这十名前州行政议员随后向芙蓉高庭入禀法庭，挑战州政府通过宪报撤销他们的委任。

前天，马来统治者就森州王室风波首次开腔，促各方抱持最大诚意善用协商空间，以达致体面兼顾各方尊严的解决方案，切勿贬损或侮辱任何一方。

昨日，森州逼宫派四大酋长把这项立场解读为他们战胜了严端慕赫力兹的信号，并促慕赫力兹共商退位。