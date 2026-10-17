约60人聚集武吉阿曼警察总部外，矢言要为诺里兹旺扣留所命案讨回公道。

命案发生迄今两周有余，诺里兹旺（Noorizwan Zulkefly）离世内情依然鲜为人知，对家属而言尤为沉重，他本应今日迎来42岁生日。

胞弟诺拉尼斯（Nooranis Zulkefly）激昂发言，质问哥哥在警方扣押期间，何以会以如此惨烈的方式离世。

“我们今天聚集在这里，是为了弄清楚我哥哥为什么会被殴打和折磨。他是在戴着手铐的情况下被打的。”

“你能想象吗？……他戴着手铐被打到死。当时谁在我哥哥身边？他垂死之际，有谁在他身旁？”

集会者高喊“逮捕凶手”“还我公道”，手持手举牌“警方采取了什么行动”“我们绝不沉默”，要求追究造成诺里兹旺死亡者。

促援谋杀罪调查

今日集会汇聚各界人士，包括诺里兹旺家属、捍卫自由律师团、曼迪里、Hayat、同心党、商人刁健城等。

他们呈交了一份备忘录给全国总警长，获75个组织与个人的联署，由警方企业通讯组官员代收。

他们要求援引《刑事法典》第302条文（谋杀）调查诺里兹旺死因。

他们亦要求查明负责扣留与涉嫌袭击诺里兹旺者，以及案发时在场的警员，并予以停职、逮捕。

其它诉求包括保存所有相关证据，如闭路电视画面与扣留记录；向家属及代表律师提供定期且透明的最新进展；向公众解释何以未告知家属诺里兹旺被逮捕、扣留一事。

家属代表律师旺娜比拉（Wan Nabila Dina Wan Zamri）表示，家属并不指望警方直接承认过错，而是希望获得透明、真诚的调查。

现年42岁的诺里兹旺在9月20日被捕，随后10天一直身在扣留所，直到10月1日在敦胡先翁大学医院（HUKM）宣告不治身亡。

家属对其遭扣留、送院一事毫不知情，直到其离世18小时后，才接到警方发来的手机简讯，才得知噩耗。

尸检报告显示，诺里兹旺身上有多达21处伤痕，包括颅骨严重肿胀、脑部与肠道出血，以及全身大面积肿胀。