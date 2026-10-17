鉴于烟霾情况，柔州政府决定自周一起，将境内学校及教育机构关闭期限延长五天。

《马新社》报道，行政议员纳齐透露，上述决定是基于柔州烟霾管理协调委会议结果作出，并将视空气质量指数走势、天气预报及当前健康评估而定。

他说，监测报告显示，空污指数仍处于令人担忧的水平，并无明显改善。

“决定是否重启学校以前，当局也结合了风向朝北吹袭的走势，以及未来三至四天的天气预测，从而做出这项决定。”

他表示，此举亦旨在遵循摄政王东姑依斯迈谕令，即时刻关切民众安全健康与福祉。

闭校期间采线上教学

纳齐说明，闭校期间将根据教育部发布的《居家教学与学习计划2.0》（PdPR Manual 2.0），施行居家线上教学。

至于应考学生的需要，当局则考虑给予有限豁免。

“这项有限豁免须由柔州教育局协调，并在不涉及任何额外活动的前提下，严格遵守健康标准作业程序。”

他表示，教育局也将根据教育部的规定，每日细化标准作业程序的执行，并向考试局获取及时反馈，以协调教育部辖下学校与柔州宗教学校见的考试与评估日程。

他强调，除须遵守规定的健康指南外，师生也须佩戴口罩。

私立机构可自行决定

至于私立教育机构及托儿所运营，他表示，是否继续营业将由各相关机构自行考量决定。

“不过，条件是必须符合既定指南，即活动须在室内封闭空间进行，且必须佩戴口罩。”

另一方面，纳齐表示，卫生部门亦从公共卫生角度表达了担忧，建议对长期暴露于空气污染的风险采取更全面的预防措施，尤其是针对儿童及高风险群体。

“今年10月期间，全州共录得3万648起哮喘及上呼吸道感染病例，每周病例增幅达20.7%。”

州政府此前宣布从10月8日起全州闭校2天，随后自10月12日起将包括教育机构在内的关闭期限再延长5天。