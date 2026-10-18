雪州贸生部局接获燃油掺水投诉后，已从雪兰莪7家加油站抽取了27份RON95汽油样本，惟化验分析程序需耗时数月时间。

《新海峡时报》报道，局长哈聂夫（Muhamad Hanif Asa’ari）说明，相关样本分别取自巴生、双溪毛糯、蒲种、沙亚南。

“化验结果出炉并完成进一步调查以前，我们目前尚无法断定汽油是否混有水份。”

他补充，贸生部已要求化学局加快化验分析进程，以便展开后续行动。

收到10份投诉

昨日媒体报道，雪州贸生部局收到了10份相关投诉，遂到7家加油站执法采集27份样本。

投诉者反映的问题包括引擎异响、发动机缺火、动力丧失、无法启动，部份个案更出现引擎气门烧毁的情况。

维修中心检查证实，部份受影响车辆的引擎损坏，是缘于油箱内汽油混有水份。

这7家加油站均持有合法经营执照，贸生部正援引《商品说明法令》第5(1)(c)条文，搭配第6(1)(d)条文、第7条文，对所供应的商品展开调查。