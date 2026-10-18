吉隆坡移民局内部调查旗下官员贪腐指控遭抨，行动党甲洞国会议员林立迎主张此事应交移民局总部接管。

事缘《当今大马》昨日揭发不法团伙勾结吉隆坡移民局官员滥用通行证，吉隆坡移民局随后表明将展开调查。

林立迎发表文告直斥吉隆坡移民局“自己人查自己人”，要求交由移民局总部接受调查此事，涉嫌贪腐与刑事罪行部份，则交反贪会与警方处理。

“绝不能仅靠内部调查了事，至少必须由移民局总部接手调查，涉嫌贪污及其它刑事罪行的部分，则应交由反贪会和警方彻查。”

“人民要的是交代和行动，不是等了两个多月，又听到一句‘将展开调查’！”

昨日发表相关调查报道以前，《当今大马》曾在8月10日联系吉隆坡移民局办事处，向一名官员提供调查期间搜集到的影片与照片证据。

当局一个月后回应，称事情仍在调查中。

林立迎质问吉隆坡移民局，是否有向警方或反贪会投报，抑或上报移民局总部或内政部？

“两个多月过去了！之前到底查了什么？调查早已展开，还是现在才真正开始？”

“有没有向警方或反贪会报案？有没有通知移民局总部及内政部？为什么至今没有清楚交代？”