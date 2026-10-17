拉律峇登司南马县共56名灾黎获安置在五个临时疏散中心。

《马新社》报道，霹州灾难管理委员会秘书处说明，另有四个临时疏散中心已于今晚8点开放，分别设在Sekolah Kebangsaan Changkat Ibol、Dewan Masjid Al Wusta、Dewan Perdana Trong、SK Matang Gelugor。

缘于傍晚暴雨连绵，Kampung Changkat Ibol、Kampung Batu 9、Trong一带数户沦为泽国。

“相关临时疏散中心的灾黎人数至今仍在统计当中。”

另一方面，秘书处透露，上周三起开放的作临时疏散中心的SK Matang，截至今晚仍安置来自21户的56名灾黎，人数维持不变。