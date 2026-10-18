通讯委员会针对社媒平台Threads上疑似侮辱森州王室的内容展开调查。

通讯委员会发表文告说明，相关内容触及严端慕赫力兹地位课题。

文告透露，作为调查程序的一环，通讯委员会已在拉务警局向一人录供，以获取相关资料及鉴定事实。

“附带eSIM的一台手机也遭扣押，以进行鉴证分析协助调查。当局援引《1998年通讯及多媒体法令》第233条文调查此案。”

通讯委员会也研究通过社媒平台散布该内容的层面，若发现拥有其它罪行元素须依法采取行动，委员会将与相关执法机构合作。

“必须以负责任的态度、遵守法律，并尊重王室机构的情况下行使言论自由。

“任何执法行动皆将按照事实、证据及适当的法律程序进行。”