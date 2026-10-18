雪兰莪、森美兰、马六甲、彭亨、槟城境内教育部辖下教育机构将于明日恢复正常运作。

在雪兰莪，州教育局发表文告说明，所有户外活动一律暂停，并鼓励到校上课的学生佩戴口罩；校方管理层须密切留意空污指数，对高风险群体的学生予以特别关照。

“担忧子女健康的家长或监护人，只需事先通知校方，即可获准不送孩子上学。”

雪州教育局亦建议各造，仅透过官方渠道或校方获取真实的最新资讯。

森美兰方面，州教育局表示，鉴于烟霾持续影响当地，原定在此期间举行的学期末测验（UASA）须延期，由校方重新排定日程。

“这项规定同样适用于校内举办的所有内部考试。一旦空污指数突破100点，所有户外课堂活动必须立即停止。”

马六甲州教育局则要求校方时刻关注环境局发布的空污指数，对高风险群体的学生予以特别关照；家长、监护人、教职员应时刻透过官方渠道获取真实的最新资讯。

另一方面，彭亨州教育局也宣布，文冬所有学校照常运作，惟所有户外课堂活动一律暂停，直至另行通知；其它县市学校照常运作。

“任何学校运作相关变动，将透过彭亨州教育局及各县教育局的官方渠道另行公布。”

槟城州教育局则鼓励学生佩戴口罩并饮用足够水份，同时要求校方确保饮水供应充裕。

“槟州教育局会持续监测空气质量走势，时刻将学生及教育工作者的安全、健康与福祉列为最优先考量。”