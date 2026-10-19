部落客Papagomo三年前因为涉嫌在面子书贴文指控政府亲以色列，而被控煽动罪，但地庭今天裁定他无罪释放。

Papagomo真名旺莫哈末阿兹（Wan Muhammad Azri Wan Deris）。

《自由今日大马》报道，地庭法官阿米娜（Siti Aminah Ghazali）在今早简短裁决中指出，控方未能提出足够证据，排除针对旺莫哈末阿兹煽动罪的合理疑点。

法官同时谕令退还其7000令吉保释金。

旺莫哈末阿兹的代表律师是拉菲克（Rafique Rashid Ali）；控方则由副检察司慕斯达法（Mustaffa P Kunyalam）与纳迪亚（Nadia Izhar）代表出庭。

旺莫哈末阿兹被控于2023年11月8日下午约1点，通过面子书账号“Halid Hamidi (Halid Mat Kool)”贴文，指控政府“亲以色列及亲西方（国家）”

地庭于2025年9月裁定旺莫哈末阿兹表罪不成立，但经过控方上诉，上诉庭推翻表罪不成立裁决，把案件发还地庭进一步审讯。



