Papagomo煽动案下判，地庭裁定无罪释放
刊载: Oct 19, 2026 11:26 AM
部落客Papagomo三年前因为涉嫌在面子书贴文指控政府亲以色列，而被控煽动罪，但地庭今天裁定他无罪释放。
Papagomo真名旺莫哈末阿兹（Wan Muhammad Azri Wan Deris）。
《自由今日大马》报道，地庭法官阿米娜（Siti Aminah Ghazali）在今早简短裁决中指出，控方未能提出足够证据，排除针对旺莫哈末阿兹煽动罪的合理疑点。
法官同时谕令退还其7000令吉保释金。
部落客Papagomo三年前因为涉嫌在面子书贴文指控政府亲以色列，而被控煽动罪，但地庭今天裁定他无罪释放。
Papagomo真名旺莫哈末阿兹（Wan Muhammad Azri Wan Deris）。
《自由今日大马》报道，地庭法官阿米娜（Siti Aminah Ghazali）在今早简短裁决中指出，控方未能提出足够证据，排除针对旺莫哈末阿兹煽动罪的合理疑点。
法官同时谕令退还其7000令吉保释金。
旺莫哈末阿兹的代表律师是拉菲克（Rafique Rashid Ali）；控方则由副检察司慕斯达法（Mustaffa P Kunyalam）与纳迪亚（Nadia Izhar）代表出庭。
旺莫哈末阿兹被控于2023年11月8日下午约1点，通过面子书账号“Halid Hamidi (Halid Mat Kool)”贴文，指控政府“亲以色列及亲西方（国家）”
地庭于2025年9月裁定旺莫哈末阿兹表罪不成立，但经过控方上诉，上诉庭推翻表罪不成立裁决，把案件发还地庭进一步审讯。
阅读评论1
这样的极端分子被放过，往后他会再重复一样的问题
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