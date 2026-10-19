2027财案

2027年财政预算案将个人所得税减免额从9000令吉提高至1万2000令吉，并扩大可申请税务减免的开销范围，涵盖孩子的补习费，以及照顾年迈父母和祖父母的费用。

这些措施旨在减轻纳税人的经济负担，尤其是既要承担养育孩子的开销，又要供养年迈父母的群体。

然而，面对生活成本不断上涨，加上照顾年幼与年长家人的费用日益增加，扩大税务减免究竟能否为家庭预算愈发吃紧的“三明治世代”，带来实质帮助？

对部分人而言，这些建议有望稍微缓解经济压力。但也有者指出，实际节省的税款可能远远不足以应付照护开销，政府还需要提供更直接的援助。

省几百块改变不了什么

52岁的私人界经理查斯比尔（Jasbir Bhar）认为，相关措施值得欢迎，但实际节省的税款可能不足以减轻照顾年迈父母的家庭所承受的经济压力。

她接受《当今大马》访问时说，家中每年花费2万2320令吉，聘请一名全职女佣照顾88岁的父亲，另不包括每两年支付1万5000令吉的中介费，平均每年相当于7500令吉。

单是这些开销，每年就接近3万令吉，尚未计算药物、医疗、食物、水电费及其他个人需求。

“将非医疗性质的照护开销纳入减免范围，说实话，早就应该这么做了。单是女佣薪资和中介费，就几乎是拟议减免上限的4倍。因此，我真心觉得，政府（的措施）仍然跟照顾年迈父母的家庭，所面对的实际经济处境脱节。”

查斯比尔也促请政府厘清，女佣薪资及相关中介费是否符合扩大后税务减免的申请资格。

目前，纳税人可针对父母及祖父母的特定医疗与照护开销，申请最高8000令吉的税务减免。这些开销包括在诊所和医院接受治疗、居家照护、日间照护及入住护理中心，以及非美容性质的牙科治疗。

2027年财案则建议扩大有关减免范围，涵盖所有与照顾年长者有关的开销。

教育方面的税务减免也将扩大，允许纳税人针对孩子的补习费等开销，申请最高2000令吉减免，科目涵盖科学、科技、工程与数学（STEM）、艺术、语言及宗教课程。

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居住在马六甲的查斯比尔指出，个人所得税减免额提高至1万2000令吉，也必须从实际情况来看待，因为额外3000令吉的应税收入（taxable income）扣除额，并不代表纳税人实际省下3000令吉。

她提醒，实际节省的税款，取决于个人的应税收入及适用税率。

她呼吁政府提高照护开销的减免额度、提供依据经济状况发放的补助金，并扩大价格更亲民的公共长者照护服务。

“我并不是说我们不应该感激这些措施，但当你必须供养年迈的父母、应付家庭开销，同时还得为自己的退休生活存钱时，每年省下几百令吉，根本改变不了什么。”

“我宁愿看到政府推出真正能够降低家庭开销的措施，而不是宣布提高税务减免额度，因为这类宣布听起来往往比实际能省下的钱慷慨得多。”

有帮助但仍然不够

查斯比尔的担忧也获得一名仅愿以莎尔玛（Salma）为名的作家认同。36岁的莎尔玛直言，扩大税务减免范围有助于减轻其经济压力，但她不认为这能带来可观的节省。

莎尔玛的家庭月收入介于7000令吉至1万令吉之间。她说，自己不仅要承担抚养两个孩子的开销，也必须照顾68岁的母亲。

作为一名居住在巴生谷的单亲妈妈，她表示，在生活成本不断上涨之际，额外的税务减免能让她稍微喘口气。

“提高税务减免额，可以让我们更有空间妥善管理财务。或许省下的钱不会太多，但对我来说，每一点帮助都很重要，尤其是在生活成本不断上涨的情况下。”

莎尔玛补充，照顾年迈父母的开销不只是医疗账单，一些看似微不足道的费用累积起来，也是一笔不小的负担。

她估计，家人每个月花在母亲身上的费用介于2000至3000令吉之间。

虽然前夫负责支付孩子的《可兰经》课程费用，但莎尔玛仍支持政府提出的学费税务减免，认为教育开销可能是家长的一大负担。

她也呼吁政府更加关注中等收入家庭，指出有关经济援助的讨论往往忽视这些家庭。

“我希望这些措施一年比一年完善，减免额也能逐步提高，尤其是针对中等收入（M40）群体。人们往往只关注B40群体，却忘了M40也同样承受着生活压力。”

税务节省因人而异

对部分纳税人而言，政府提出的调整将带来较为实际的好处，但他们也清楚税务减免的局限。

现年54岁、在吉隆坡私人界任职的高管狄卡萝（Carol Tee，化名）估计，若其他条件维持不变，按照拟议中的所得税调整，她可节省约1100令吉。

尽管实得月薪达五位数，狄卡萝表示，自己仍是两名年迈父母的唯一照顾者，两人的年龄都已超过80岁。

“针对所得税税阶的调整，如果其他条件都不变，应该能省下一些钱，大约1100令吉。有节省总比完全没有好。”

狄卡萝同样欢迎政府扩大照顾长者相关的税务减免范围，认为即使只能稍微降低应税收入，也总比没有减免好。

她建议，政府应将雇员公积金（EPF）缴纳额的税务减免上限，从7000令吉提高至1万令吉，以鼓励更多人自愿增加退休储蓄。

52岁的医疗顾问莎拉（Sarah Shaik Abdul Karim）与其他家人共同照顾年迈的母亲。她同样欢迎政府拟议扩大税务减免范围，尤其是放宽符合资格的照顾开销定义。

“身为医生，我希望这项机制能帮助那些照顾年长者的家庭，尤其是在日常生活中需要依赖他人协助的长者。”

莎拉估计，拟议中的调整可为她节省约2000令吉的所得税。她指出，若政府能更明确列出符合资格的照顾开销，将有助家庭了解自己如何受惠于扩大后的税务减免。

有望改善现金流

与此同时，居住在雪兰莪万挠的银行职员沙罗加尼（Saro Gani）表示，拟议中的税务调整有望改善家庭的现金流。

这名出生于砂拉越、育有四名子女的父亲，孩子年龄介于12岁至24岁之间，同时也肩负着赡养年迈父母的责任。

“省下来的钱至少可以用来应付日常开销。新的税务减免措施也让我感觉到，赡养年迈父母，以及应付孩子日益高涨的教育费用，所带来的部分负担终于减轻了。”

“作为家里的经济支柱，我认为这些措施非常有帮助，能够减轻我的部分经济压力。”

不过，沙罗并不确定新措施能为自己省下多少税款。他说，过去几年，他节省的税款都不到1000令吉，因此希望这次提出的调整能让他省下更多钱。

学费减免助减轻负担

除了照顾年长者，政府拟扩大教育相关税务减免的范围，也有望帮助家长应付日益高涨的子女教育开销。

在一家半政府医院担任护士长的茱莉亚（Julia Abu Hassan Shaari）表示，相关调整可能让她明年有能力让孩子报读更多补习班。

作为来自雪兰莪州双溪毛糯、育有四名子女的母亲，茱莉亚每月花费65令吉，让11岁的大儿子补习数学和科学。她预计，明年让第二个孩子报读补习班后，相关开销将进一步增加。

“政府提出的新税务减免措施很好，因为涵盖的开销范围更广。”

“大多数家长都会让孩子补习，每个科目的补习费通常每月约75令吉。”

她补充说，拟议中的税务减免将让她在子女教育开销方面有更大的灵活性。

“我认为，就我的情况而言，税务减免的额度已经足够。既然补习费也纳入减免范围，我明年可能会考虑让孩子多补习几个科目。”

茱莉亚也希望政府考虑将税务减免扩大至射箭、武术等课外活动。她指出，这类活动在儿童之间越来越普遍。

对于政府扩大照护相关税务减免的范围，她同样表示欢迎。她与兄弟姐妹每月共同承担约1000令吉的开销，以照顾79岁的父亲。父亲患有高血压和糖尿病。

此外，这名医护人员也呼吁政府检讨护士的薪资等级制度。她指出，许多护士即使拥有更高学历，薪资等级却仍停留在文凭资格的水平。

非所有人都能同等受惠

不过，对于处境与在职纳税人不同的人士而言，拟议中的税务减免措施未必能立即带来同等程度的好处。

44岁的退休空军人员拉夫里（Rafli Abd Latiff）表示，预算案中的大部分提议对其影响不大，但他欢迎政府向退休人士提供经济援助，以及将开学援助金提高至每名学生200令吉。

这名育有六名子女的父亲，孩子年龄介于1岁至19岁之间。他也担心，政府提议从明年6月起将最低薪金从1700令吉调高至2000令吉，可能导致物价上涨。

他也担忧，年轻员工可能因为收入增加，而开始作出超出自身经济能力的消费。

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