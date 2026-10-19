首相署（联邦直辖区）部长杨巧双提醒人民勿自行对付在吉隆坡无执照运营的外籍商人，这样做是违法。

“我对马来西亚人的劝告是不要自己行动，因为那是犯法了。”

“当地执法单位也不能自己采取行动，因为管辖他们的法律限制了相关权力，我们必须确保相应合规的机构履行相关责任。”

杨巧双也是泗岩沫国会议员，她今天在斯里丝娜国民型小学出席升级特别教育多感触课室项目，就外籍商人议题以及近来有一些人民自行解决此课题时，如此回应。

杨巧双认为，移民局、社会福利局与警方需共同协作执行与外籍人员相关的行动。

“联邦直辖部或地方政府，不仅是在吉隆坡，我认为在马来西亚的各处，都不能自行采取行动，一定要有集体的执法行动。”

她也将要求吉隆坡市政厅加强管制执照的发放，以确保相关执照确由合法的申请者使用。

“倘若有马来西亚籍申请者获取执照后转租给外籍人士，地方政府得知后必定会撤销该执照。”

加强无家可归执法行动

针对无家可归者，杨巧双透露，要求加强相关执法行动并与联邦直辖区部领导层到实地考察评估相关情况。

“在内阁会议上也提出相关议题，并强调全国必须加强联合行动。”

谈及行动的透明度，杨巧双表示，吉隆坡市政厅定期在官方面子书账号发布执法活动。

她说，为了确保行动透明，为吉隆坡市政厅执法人员配置随身摄像机的拨款也被纳入明年的财政预算案。

“目前随身摄像机的使用非常有限，须向吉隆坡市政厅查询设备数量和拨款等进一步详情。”



