“Diwali”非屠妖节官称，沙拉瓦南促杨巧双纠正横幅用词
国大党署理主席沙拉瓦南今日指出，吉隆坡及十五碑一带的屠妖节拱门和横幅上使用“Diwali”一词并不恰当，而应改为“Deepavali”。
沙拉瓦南也是打巴的国会议员。他今天发文告表示，“Deepavali”才是马来西亚依法宪报和正确的节庆名称。
他透露，自己已就此事致函联邦直辖区部长杨巧双（下图），并把副本发出首相安华。
他指出，随着今年11月8日的屠妖节庆祝活动即将到来，吉隆坡及十五碑一带的节庆拱门和横幅却使用“Diwali”一词，完全不正确。
国大党署理主席沙拉瓦南今日指出，吉隆坡及十五碑一带的屠妖节拱门和横幅上使用“Diwali”一词并不恰当，而应改为“Deepavali”。
沙拉瓦南也是打巴的国会议员。他今天发文告表示，“Deepavali”才是马来西亚依法宪报和正确的节庆名称。
他透露，自己已就此事致函联邦直辖区部长杨巧双（下图），并把副本发出首相安华。
他指出，随着今年11月8日的屠妖节庆祝活动即将到来，吉隆坡及十五碑一带的节庆拱门和横幅却使用“Diwali”一词，完全不正确。
“这个节庆依法宪报、恰当且正确的名称是‘Deepavali’。”
较常用于印度北部社群
沙拉瓦南认为，这个名称也更能体现马来西亚印度社群的语言及文化背景，该社群中有相当大比例祖籍印度南部，并以泰米尔语为母语。
他指出，“Diwali”是一个地区性的称呼，较常用于印度北部以印地语为主的社群。
“在马来西亚，这个神圣的节日长期以来一直都被正式宪报为‘Deepavali’。”
“以‘Diwali’取代官方宪报的名称‘Deepavali’，会削弱泰米尔语社群的身份认同，而他们是我国兴都教社群的主体。”
沙拉瓦南呼吁杨巧双立即将所有使用“Diwali”的地方改为“Deepavali”，确保未来所有官方材料均采用后者。
“这不仅仅是一个词的问题，更关乎是否真正尊重马来西亚泰米尔语兴都社群的文化、传统与尊严。”
《当今大马》已联系杨巧双的办公室，以寻求回应。
当今大马你用 泰米尔 翻译 Tamil ，而不是用本地约定俗成的 淡米尔，我觉得这也是中国北方文化霸权，不尊重本地华人文化的一种体现
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