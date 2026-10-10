国大党署理主席沙拉瓦南今日指出，吉隆坡及十五碑一带的屠妖节拱门和横幅上使用“Diwali”一词并不恰当，而应改为“Deepavali”。

沙拉瓦南也是打巴的国会议员。他今天发文告表示，“Deepavali”才是马来西亚依法宪报和正确的节庆名称。

他透露，自己已就此事致函联邦直辖区部长杨巧双（下图），并把副本发出首相安华。

他指出，随着今年11月8日的屠妖节庆祝活动即将到来，吉隆坡及十五碑一带的节庆拱门和横幅却使用“Diwali”一词，完全不正确。



