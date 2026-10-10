国大党署理主席沙拉瓦南今日指出，吉隆坡及十五碑一带的屠妖节拱门和横幅上使用“Diwali”一词并不恰当，而应改为“Deepavali”。

沙拉瓦南也是打巴的国会议员。他今天发文告表示，“Deepavali”才是马来西亚依法宪报和正确的节庆名称。

他透露，自己已就此事致函联邦直辖区部长杨巧双（下图），并把副本发出首相安华。

他指出，随着今年11月8日的屠妖节庆祝活动即将到来，吉隆坡及十五碑一带的节庆拱门和横幅却使用“Diwali”一词，完全不正确。

“这个节庆依法宪报、恰当且正确的名称是‘Deepavali’。”

较常用于印度北部社群

沙拉瓦南认为，这个名称也更能体现马来西亚印度社群的语言及文化背景，该社群中有相当大比例祖籍印度南部，并以泰米尔语为母语。

他指出，“Diwali”是一个地区性的称呼，较常用于印度北部以印地语为主的社群。

“在马来西亚，这个神圣的节日长期以来一直都被正式宪报为‘Deepavali’。”

“以‘Diwali’取代官方宪报的名称‘Deepavali’，会削弱泰米尔语社群的身份认同，而他们是我国兴都教社群的主体。”

沙拉瓦南呼吁杨巧双立即将所有使用“Diwali”的地方改为“Deepavali”，确保未来所有官方材料均采用后者。

“这不仅仅是一个词的问题，更关乎是否真正尊重马来西亚泰米尔语兴都社群的文化、传统与尊严。”

《当今大马》已联系杨巧双的办公室，以寻求回应。

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