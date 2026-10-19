森美兰王室风波延烧，副首相兼国阵主席阿末扎希指示旗下所有森美兰州议员切勿再插手这个纷争，专心服务人民。

阿末扎希也是巫统主席。他表示，国阵坚守立场，即法律和王室体制的争议必须跟政府毫无关系。

“因此，尽管森美兰州政府目前处于没有行政议会的局面，但他们正在着手拟定森州的《2027年财政预算案》草案。”

“这也是为什么我劝告党内州议员，不要再介入司法与酋长理事会（DKU）与王室体制的事务。”

《每日新闻》报道，他今天在此间为2026年道路安全大会主持开幕后向媒体表示：“我们应专注提供服务，因为人民代议士是由选民选出的，选民已赋予了委托。”

森州大臣依斯迈拉欣（Ismail Lasim）于10月8日宣布，尽管州内阁尚未能组成，但森州财政预算案仍定于11月27日提呈。

依斯迈当时也表示，原定于10月16日召开的州议会延期，以便腾出充足时间起草预算案。

8月7日，十名森州议员曾在神安池大王宫当着森美兰严端慕赫力兹的面，宣誓就任行政议员。但他们的委任随后在9月20日遭撤销，而撤职令于9月24日颁布宪报。

甲国阵近期宣布合作方案

另一方面，阿末扎希指出，国阵迎战第16届马六甲州选举的政治合作方案将在近期公布。

他说：“我检视了相关细节，并交代（马六甲国阵主席）阿都拉勿（Ab Rauf Yusoh）对外宣布。”

据报道，阿都拉勿前天表示，国阵定于10月28日公布出战甲州选举的候选人名单。



