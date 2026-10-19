森美兰州司法与酋长理事会（DKU）及其秘书拉惹诺拉兹里再次入禀法庭，申请对森州大臣依斯迈拉欣及另外16人开启藐视法庭的程序。

根据《新海峡时报》今天报道，这项申请是于10月15日提交至芙蓉高庭，答辩者包括依斯迈拉欣、10名前州行政议员及6名涉及森州王室纠纷的人士。

另外6人分别是3名身份存有争议的酋长，即慕巴拉（Mubarak Thahak，双溪乌绒）、玛洛夫（Maarof Mat Rashad，日叻务）和阿都拉欣（Abdul Rahim Yasin，林茂）；现任柔河酋长莫哈末阿都拉（Muhammad Abdullah）；淡边东姑勿刹端姑赛拉兹曼（Tunku Syed Razman Tunku Syed Idrus Al-Qadri）和双溪芙蓉港务总管巴达鲁丁（Badarudin Abdul Khalid）。

根据该报取得的法庭文件，申请人声称，上述17人违反或破坏高庭于6月5日颁布的禁令。

有关禁令禁止相关人士就DKU作出或执行任何决定，也禁止他们采取任何行动，以改变DKU在5月21日之前的原有状态。

指违反6月5日禁令

然而，申请人指称，尽管禁令仍然生效，有关人士仍继续采取行动，落实一项据称于4月19日发布、涉及森美兰最高统治者职位的宣告。

申请人援引9月5日至10月11日期间的一系列媒体声明及记者会，指对方在此期间持续声称，该项宣告有效且具有法律效力。

申请人进一步指称，依斯迈及10名前州行政议员明知禁令存在，却仍采取行动落实有关宣告，因而破坏庭令的用意。

申请人列举的行动之一，是州行政议会于9月15日举行的一场会议。据称，有关会议集体决定，森州严端慕赫力兹（Tuanku Muhriz Tuanku Munawir）已被废黜，并承认纳扎鲁丁（Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja'afar）为森州第12任最高统治者。

申请人声称，这项决定干预了DKU的行政管理及事务，违反6月5日的禁令。

提到曾致函掌玺大臣

申请人也援引依斯迈于9月17日发给统治者掌玺大臣的一封信函。据称，信中重申州行政议会的决定，并要求将此事提呈马来统治者会议。

申请也提及州行政议会据称于9月22日决定，即时暂停森州秘书查菲尔（Mohd Zafir Ibrahim）及州法律顾问慕扎玛（Muzalmah Mustapha Kamal）的职务。

申请人声称，依斯迈及前州行政议员早在9月16日便已通过其代表律师发出的信函，获告知禁令的存在，但他们仍采取上述行动。

申请人主张，即使有关人士并非原诉讼当事人，只要他们明知禁令存在，却仍协助违反禁令或采取行动破坏禁令的目的，仍可被追究藐视法庭责任。

上诉庭于7月29日批准临时暂缓令，暂缓DKU早前起诉四大酋长等6人违反6月5日禁令，而藐视法庭的程序。

不过，申请人坚持，这项暂缓执行令并不影响高庭于6月5日颁布的禁令，后者依然有效。

上诉庭择定于11月4日针对暂缓申请作出裁决。