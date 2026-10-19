继媒体报道森州大臣依斯迈拉欣将与执政党州议员入住吉隆坡五星级豪华酒店，商讨2027年森州财政预算案，森社青团促森政府交代为何浪费公帑。

森州社青团长林骏荣今天召开记者会表示，虽然到外州开会非新鲜事，就连希盟执政时期也曾这样做，但为何现任森州政府要挑选如此昂贵的酒店。

他表示，根据其阅读到的信件内容，有关为期三天的会议是在吉隆坡市中心某高楼豪华酒店举行，一晚住宿费介于4000令吉至7000令吉。

“今天我们要质问这个政府，是不是在平地无法找得到任何的财政预算案灵感，所以要到空中去寻求灵感？”

“最大的问题是它的平均花费，是比其他五星级酒店贵两到三倍。”

普通家庭四年的收入

林骏荣（上图）指出，根据其查询酒店预定平台，有关酒店一晚收费4330令吉，最贵甚至可以去到7900令吉，而这个价钱并未包括开会等其他消费。

“更令人惊讶的是，我们看到这封邀请函是发给州务大臣办公室，它允许大臣办公室9名（代表）出席。也就是说，至少有9间房间，而这不包括24名政府州议员的房钱。”

他粗略估计会议的开销将超过数十万令吉，意味正当其他家庭的一年收入可能只有五六万令吉之际，森州政府单单在三天就可能已花费超过二三十万。

“这是普通工薪家庭三四倍的开销，也就是说他们可能要两三年，甚至是四年才能赚到这笔钱，政府在三天就花完了。”

看云看鸟比较有灵感？

根据《当今大马》取得的视频，林骏荣在记者会表示，社青团不是非议州政府到外地开财案会议，问题是为何挑选吉隆坡最顶级和一流的空中酒店？

他指出，就算是退而求其次到其他豪华酒店，价格最高也可能是一晚1000令吉，加起来也只有此开销的三分之一。

“今天，这个政府在搞出这么多事情后，还忙着如此浪费民脂民膏。今天我们促请这个政府交代，为什么要把会议放在这个如此高阶的地方，是否在地上没办法想到利民政策，所以要跑到空中去，看云看小鸟，比较有灵感。”

他之后受询及时表示，自己向希盟的前州行政议员了解，他们去年曾到槟城的酒店开会，一晚的住宿费大约五六百令吉，大臣也没有超出千多块。

提供3天2夜住宿安排

根据媒体报道和森州财政司发出的公函，森大臣依斯迈拉欣将于10月19日至21日在某豪华酒店，主持2027年森州财案干训营（Retreat Belanjawan）和审议会议（Sesi Pemurnian Belanjawan）。

信函提到，财案干训营是为了收集议员对2027年森州财案发展方向和优先事项的意见与建议。

有关环节将配合《森美兰州发展计划：INSANI》讨论符合人民需求和发展优先事项的的各项倡议，同时考量州政府的财政能力。紧接着举行的审议会议，则将审视及协调干训营中收集的意见与建议，以敲定2027年州财案。

根据信件，州政府将为参与者提供3天2夜的住宿安排。

森州原定于10月16日及19日至22日举行的州议会会议，但依斯迈拉欣之后透露，会议已展延至11月底，以便与提呈财案同步进行。