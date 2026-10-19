国盟哥打峇鲁国会议员达基尤丁在国会下议院挑起森美兰王室争议课题，批评联邦政府破坏联邦宪法所保障的州宪法自主权。

达基尤丁也是国盟总秘书，他今日辩论2027年财案时指出，森州严端慕赫力兹在没有获得州务大臣依斯迈拉欣建议的情况下，撤除10名州行政议员职务，此举违反宪法。

他质疑，为何总检察署认定慕赫力兹的做法符合宪法，尽管1959年森美兰州宪法第4条阐明，除了州务大臣以外，州行政议会成员的任期由统治者决定，但统治者须根据州务大臣的建议，才能撤除有关成员的职务。

“这项（撤职）行动违反宪法。不幸的是，负责向政府提供法律建议的总检察长却表示，有关行动符合宪法，但事实上，这与宪法不一致。”

“我想问总检察长，当他说采取的行动合法时，他指的是哪一条宪法？”

“这是一个宪法问题，国会有权对此展开辩论，因为任何宪法及其修正案都是在这里处理的。”

必须保障州宪法

塔基尤丁也援引《联邦宪法》第71（1）条文。该条文规定，州统治者继承权的争议，应由州宪法所规定的有关当局，以州宪法所规定的方式作出裁定。

他质疑，联邦政府是否能够保证州宪法获得尊重，并在没有联邦政府干预的情况下落实。

“作为一名代表联邦内某个州属的国会议员，我想询问，现任联邦政府是否真正保障州宪法在州级落实的自由，以及联邦政府能否向我们保证，不会干预州宪法条文所管辖的事务。”

促政府解释亚航情况

在同一场演讲中，塔基尤丁促请财政部和交通部澄清亚航的财务状况，以及亚航据称寻求政府援助的报道。

他呼吁部长确认，政府是否正在与亚航协商可能的纾困计划，以及政府是否委任一家咨询公司，充当有关谈判的中间人。

“如果是这样，政府在这方面作出了哪些担保、承诺、赔偿保证或财务承诺？”

“纳税人可能承担的最高财务风险是多少？政府又采取了哪些抵押或条件，以保障政府的利益？”

达基尤丁也促请交通部长澄清亚航仍拖欠机场控股公司约5亿令吉的报道。