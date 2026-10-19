晚上9点47分更新

再有政府网站遭骇入以推广线上赌博，据报最新受害的是国家语文出版局。

这些事件再次引发外界对网络安全的担忧。随着马来西亚日益将政府服务转移至数码平台，过去多年来有关数据泄露及其他网络安全漏洞的报道也不断出现。

过去三年来，陆续有报道称，谷歌等搜索引擎发现，政府管辖的网站域名内隐藏着非法赌博网站的链接。

自由调查记者欧兴良（Nigel Aw）是最新一名揭露此类事件的人。他声称，自己于10月13日访问国家语文出版局（Dewan Bahasa dan Pustaka，简称DBP）网站时，发现网站内含有隐藏的线上赌场链接。

欧兴良在其个人网站发表的一篇文章中指出，国家语文出版局的线上平台似乎以三种方式遭到入侵，以隐藏赌博网站的链接。

首先，赌博网站的隐藏超链接被植入dbp.gov.my网站的底层代码中。

其次，observium.dbp.gov.my被替换成一个赌博页面。

第三，在谷歌搜索epp.dbp.gov.my时，用户会被引导至一个赌博网站，尽管一般用户仍然会看到正常的网站页面。

“看来，幕后负责人企图利用‘gov.my’域名后缀，提高赌博网站在谷歌搜索结果中的排名。”

简单来说，谷歌将政府网站视为权威信息来源，因此会在搜索结果中给予这些网站更显眼的位置。网络攻击者似乎试图借助政府网站的这种声誉，为自己的服务获取曝光。

截至《当今大马》本文刊登时，第一个和第二个问题似乎获得修复，但第三个问题尚未得到全面解决。

一州政府网站疑遭似入侵



国家语文出版局并非唯一疑似受害的机构。《当今大马》检查发现，一个州政府网站也以类似方式遭骇入。

《The Fourth》与印尼新闻网站《Tirto.ID》此前展开的一项调查也发现，马来西亚和印尼有超过150个政府网站曾被用于展示赌博广告。

今年6月，这两家新闻机构揭露，有关行动很可能由东南亚“金三角”地区的诈骗中心操控。该地区是一个横跨缅甸、泰国和寮国边境的山区。

他们对遭入侵网站源代码的分析显示，有关代码可能由设在中国的操作者开发。

其中的线索包括嵌入代码中的中文字、对中国网络浏览器的引用，以及将人民币设为交易默认货币。

根据本地网络安全公司Syntx私人有限公司的说法，赌博网站至少从2023年8月起，就一直隐藏在马来西亚政府及大学的网站内。

当月，本地科技新闻网站Pokde.Net报道称，政府官方清真网站halal.gov.my被替换成一个赌博网站。

Syntx在今年6月发表的一篇部落格文章中，将这项行动形容为一场搜索引擎优化（SEO）“投毒”行动，利用政府及大学的网站服务器进行操作。

“根据我们掌握的证据，我们确认43个组织、34个政府机构及7所大学，共有83个政府及大学网站服务器遭到入侵；在我们上一次检查时，其中17个仍处于受入侵状态。”

“这并非全部情况。随着我们持续扫描，新的受害网站不断出现。”

Syntx将这项行动命名为“Tundra”。

《当今大马》联系国家语文出版局、通讯及多媒体委员会、通讯部、数码部以及国家网络安全机构（Nacsa）寻求回应，并要求他们说明政府正在采取哪些措施加强政府网站的安全。

在等待回应期间，《当今大马》暂不公布同样遭到入侵的州政府网站名称。

国家网络安全机构首席执行员梅加（Megat Zuhairy Megat Tajuddin）接受《当今大马》访问时证实，该机构知悉此类威胁，并指该机构会与相关单位协调，以核实此事，并支持采取必要的应对及缓解措施。

“大多数SEO中毒事件都能及时得到缓解，受影响的网站也能在相对较短的时间内恢复正常，具体取决于遭入侵的程度及所需采取的补救措施。”

“若发现涉及犯罪活动，有关事项可移交各自管辖范围内的相关执法当局处理。”