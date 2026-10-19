国会报道

国会公共账目委员会将立案调查沙巴泛婆罗洲大道工程，因为总稽查司报告揭露，这个项目在落实与监管层面出现延误及漏洞。

《2026年第二系列总稽查司报告》不久前揭露，沙巴泛婆罗洲大道工程在规划、执行及监督方面的连串弊端，导致工程延宕超过十年。

公账会主席玛丝（Mas Ermieyati Samsudin）指出，此次调查将聚焦沙巴泛婆大道第一阶段工程的管理机制、财务治理与实体施工进度。

她表示，公账会尤为关注的是，尽管工程实际进度仅达到11.4%，但项目拨款中高达94.6%、即105亿4700万令吉的款项却已支付出去。

“即便联邦与州层级设有各种监督委员会，何以仍会出现这种情况？公账会将深入查究。”

她今天在国会召开记者会时直言：“公账会所质疑的，是现有批准付款的监管机制是否健全；毕竟现场的实际施工进度，显然与已动用的庞大公帑完全不成正比。”

玛丝表示，公账会将传召工程部、公共工程局（包括沙巴分局）以及其他相关机构的证人，到听证会供证。

她补充，调查若发现涉及不当行为、贪腐或滥权的迹象，公账会将毫不犹豫地把调查结果移交反贪会及警方采取进一步行动。

“公账会致力展开独立、透明且全面的调查，确保每一分公帑都谨慎、负责且合规地运用，以达致国家的发展目标。”

工程延宕十年

沙巴泛婆大道工程于2016年4月11日动工，原定在69个月内、即2021年12月31日之前全面竣工。

这项全长706公里的项目涵盖数条路线，包括新都敏至亚庇及古达、兰瑙至山打根32哩，以及山打根32哩至斗湖。

然而，旷日持久的延误导致工程至今仍未完工；与此同时，第一阶段的合约总成本更从原本的179亿1000万令吉攀升至189亿6000万令吉，增幅达10亿5000万令吉（5.9%）。

总稽查司报告于10月5日出炉。它点出了工程的多项弱点，包括工程交付伙伴（PDP）模式的缺陷、施工前未确保工地完备、承包商与顾问公司表现差劣、设计变更以及公用管线迁移等问题。

种种弊病导致工程一再滞后，截至3月31日，该项目的35个工段（WP）中仅有4个（即11.4%）宣告竣工。

其余31个总值163亿2000万令吉的工段仍在施工中。这当中，有9个列为“病态工程”、13个进度落后，仅有9个工段进度超前。

报告同时揭露多起违反法律、条例及准则的违规操作。

其中，金额超出100万令吉的变更设计令（VO），竟由审批权限上限仅为100万令吉的委员会擅自核准；而依循规定，此类工程变更理应上报工程部采购委员会或财政部秘书长审批。



