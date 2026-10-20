苏海利明日被控二蓄意伤人罪，呼“改革边安的代价”
边境管制与保护机构总监苏海利料于明日面控，罪名是涉嫌于9月28日在吉隆坡国际机场致伤两名警员。
《星报》报道，苏海利受访时证实此事，并暗示这项提控与他为加强国家各关口安保所做的工作有关。
“正如我之前所说，为了改善马来西亚边境而推动改革是需要付出代价，而付出代价的人就是我。”
“明天，我准备好面对国家的法律程序。我接受并尊重任何作出的决定，也会出庭。”
下午3点49分更新
边境管制与保护机构总监苏海利料于明日面控，罪名是涉嫌于9月28日在吉隆坡国际机场致伤两名警员。
《星报》报道，苏海利受访时证实此事，并暗示这项提控与他为加强国家各关口安保所做的工作有关。
“正如我之前所说，为了改善马来西亚边境而推动改革是需要付出代价，而付出代价的人就是我。”
“明天，我准备好面对国家的法律程序。我接受并尊重任何作出的决定，也会出庭。”
苏海利曾任武吉阿曼警察总部刑事调查局（CID）总监，他感谢一直以来支持他履行职责的马来西亚人民。
最高监禁一年或罚款两千
此外，《新海峡时报》报道，总检察长杜苏基（Mohd Dusuki Mokhtar）证实苏海利明日将被提控，并表明当局将援引《刑事法典》第323（蓄意伤人）条文提控。
“我证实，苏海利将于明早在雪邦推事庭被控两项蓄意伤害两名基层警员的罪状。”
在该条文下，一旦罪名成立，可被判处最高一年监禁，或罚款最高达2000令吉，或两者兼施。
罪名为蓄意伤人
今日较早前有报道指出，苏海利将于明日在雪邦推事庭面控，罪名是抵触刑事法典第323条文，即蓄意伤人，涉及两名警员。
此前，网络广传苏海利在吉隆坡国际机场，粗暴对待两名男子的短片。随后，苏海利声称愿意承担后果，但指控有人企图损害该机构及其本人的形象。警方就此事展开调查，并向25人录供。
据称遭粗暴对待的是两名警员，两人否认在执行公务期间参与违法活动“柜台设定”，反指摘苏海利借由指控转移视线。
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