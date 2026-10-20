边境管制与保护机构总监苏海利料于明日面控，罪名是涉嫌于9月28日在吉隆坡国际机场致伤两名警员。

《星报》报道，苏海利受访时证实此事，并暗示这项提控与他为加强国家各关口安保所做的工作有关。

“正如我之前所说，为了改善马来西亚边境而推动改革是需要付出代价，而付出代价的人就是我。”

“明天，我准备好面对国家的法律程序。我接受并尊重任何作出的决定，也会出庭。”