捍卫自由律师团日前揭露诺里兹旺生前遭受骇人伤势，如今该组织的数名律师却因涉嫌施压医院公开照片，而成为警方调查的对象。

针对此，捍卫自由律师团（LFL）今天发文告谴责警方的调查“令人愤慨”，并质疑为何死者家属的律师只因要求厘清验尸报告所记录的伤势，就面对刑事调查。

目前，警方正调查捍卫自由律师团的领导人拉蒂花（Latheefa Koya）、苏仁德兰（N Surendran）及代表诺里兹旺（Noorizwan Zulkefly）家属的律师旺娜比拉（Wan Nabilah Dina），原因是涉嫌施压国大端姑慕赫力兹医院公开验尸照片。

捍卫自由律师团总监拉妮雅（Rania Aljunied）表示，拉蒂花、苏仁德兰和旺娜比拉昨天接受了超过3个小时的问话，调查主要围绕在家属和律师前往医院病理科，以进一步了解验尸医学证据的行程。

“这在马来西亚什么时候变成刑事罪行了？”

称病理学家同意要求

拉妮雅指出，这项调查近乎荒谬，因为家属和律师要求院方说明诺里兹旺的伤势程度并查看相关照片时，武吉阿曼警察总部也有两名高级警官在场。

据她表示，病理学家当时同意了他们的要求。

“这项调查不仅违法、专横，也干预了律师履行为客户提供法律服务的职责。”

她认为，如果家属和律师没有坚持要求公开照片，公众可能永远无法得知诺里兹旺实际遭受的伤势有多严重。

“正是因为律师和家属坚持要求公开照片，马来西亚公众才得以确切知道，诺里兹旺遭人殴打致死，以及他所承受的残暴伤势详情。”

“这起事件已震惊全国，如今，警方却调查这些揭露诺里兹旺遭受残暴袭击真相的律师。”

增家属情绪压力创伤

拉妮雅强调，家属及其法律代表必须查看相关照片，才能确认诺里兹旺伤势的确切程度，并了解与其死亡有关的医学证据。

然而，她指出，警方非但未集中精力解释这些伤势，并追查导致诺里兹旺死亡的情况，反而动用大量资源，调查受家属委托、协助他们寻求公道的律师。

“这进一步加重了死者家属的情绪压力和创伤。如果连他们的律师都遭到骚扰、恐吓和刑事调查，他们又如何获得公道？”

拉妮娅将责任归咎于政府及内政部长赛夫丁纳苏丁，并警告这项调查可能向公众传递危险讯息，即一旦要求厘清扣留期间死亡事件的真相，不仅悲痛的家属，连代表他们的律师也可能面临刑事调查。

促内长保证不受骚扰

针对这项调查，捍卫自由律师团提出三项诉求。

第一，呼吁全国总警长卡立（Khalid Ismail）立即终止针对律师的调查，并公开确认不会再进一步对付，任何在此案中依法提供法律代表、公开批评或要求问责的律师。

第二，促请赛夫丁公开保证，家属及律师能够在不受骚扰、调查或报复的情况下，继续追查扣留期间死亡案件和寻求公道。

第三，促警方将资源转向调查诺里兹旺死亡案中更迫切的问题。

这些问题包括根据《刑事法典》第302条文，将案件列为谋杀案调查；暂停涉案警员的职务并展开调查；保存所有相关证据；以及定期向死者家属通报调查进展。

10月14日，死者家属的律师表示，一名资深病理学家在验尸过程中记录了21处伤势，并认定诺里兹旺死于头部钝器创伤。

隔天，吉隆坡总警长法迪尔（Fadil Marsus，上图）表示，警方正调查这起死亡事件，并等待化学局的完整报告及官方病理检验结果，以完成调查。

法迪尔说，警方是依照既定的标准作业程序扣留诺里兹旺，而后者是在据称身体不适后送往医院。

法迪尔随后也因公开诺里兹旺的犯罪纪录而受到批评。他透露，诺里兹旺共有44项犯罪纪录，其中18项涉及毒品，另外26项涉及其他刑事罪行。

法迪尔还说，诺里兹旺承认涉及蕉赖地区另外17宗破门行窃及偷窃案。

42岁的诺里兹旺是一名父亲，他于10月1日在遭扣留于蕉赖警区总部拘留所期间死亡。



