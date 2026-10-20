亵渎宗教罪直接判坐牢，峇都议员建议废除罚款
希盟峇都国会议员巴拉卡兰建议政府废除《刑事法典》第295条文针对亵渎或破坏宗教场所或圣物所规定的罚款，并认为只需判处监禁。
巴拉卡兰今日在国会下议院辩论2027财案时，提及吉隆坡新班底谷大道（NPE） 沿线一座兴都庙遭一知名人士闯入的案件。
尽管他没点名，但据了解，他指的马来右翼分子达敏（Tamim Dahri Abdul Razak），后者涉及亵渎宗教场所及宗教圣物案件。
“这是同一个人第三次做出这种行为。最初是在浮罗交怡，之后是在万挠，如今则是在吉隆坡的新班底谷大道一带。”
希盟峇都国会议员巴拉卡兰建议政府废除《刑事法典》第295条文针对亵渎或破坏宗教场所或圣物所规定的罚款，并认为只需判处监禁。
巴拉卡兰今日在国会下议院辩论2027财案时，提及吉隆坡新班底谷大道（NPE） 沿线一座兴都庙遭一知名人士闯入的案件。
尽管他没点名，但据了解，他指的马来右翼分子达敏（Tamim Dahri Abdul Razak），后者涉及亵渎宗教场所及宗教圣物案件。
“这是同一个人第三次做出这种行为。最初是在浮罗交怡，之后是在万挠，如今则是在吉隆坡的新班底谷大道一带。”
“事件发生在一座兴都庙内，该人士与其兄弟闯入庙宇，擅自进入，并砸毁兴都社群所供奉的雕像或神像。”
因此，他要求政府对该人士采取严厉行动，因为对方制造宗教问题，并有意在国内制造混乱。
非法庙宇应由当局处理
巴拉卡兰之后接受媒体访问时表示，他建议政府修订《刑事法典》第295条文，废除当中的罚款刑罚，只对违法者判处监禁。
目前，该条文规定罪成者可被判处最长两年监禁、罚款，或两者兼施。
“因此，任何威胁社会和谐的人，都不需要罚款，直接把他们关进监狱。（这项建议）只针对宗教案件。”
7月21日，达敏（上图）被控上浮罗交怡推事庭，涉嫌在浮罗交怡一处兴都庙破坏兴都徒圣物三叉戟（soolam），而触犯《刑事法典》第295条文（毁坏或亵渎神圣场所）。
法庭随后批准达敏以1万令吉及两名担保人保释，并附加条件，包括将护照交给法庭保管，以及每两周向最近的警局报到。
在最近发生的事件中，达敏与另外两人因涉嫌于10月6日在吉隆坡旧巴生路一座兴都庙砸毁4尊神像，而被警方扣留协助调查。
据报道，三人于10月11日在雪州万挠以南的峇玲珑（Beranang）被捕，之后获警方保释。
巴拉卡兰强调，非法存在的兴都庙问题应由当局处理，而不是交由公众自行采取行动。
“团结问题一直是我非常关心的课题。当一名人士做出如此恶劣的行为时，我希望政府采取非常严厉的行动。”
“不要让他保释，也不要采取任何可能使情况变得复杂的行动，直接把他关进监狱。”
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