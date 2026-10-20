希盟峇都国会议员巴拉卡兰建议政府废除《刑事法典》第295条文针对亵渎或破坏宗教场所或圣物所规定的罚款，并认为只需判处监禁。

巴拉卡兰今日在国会下议院辩论2027财案时，提及吉隆坡新班底谷大道（NPE） 沿线一座兴都庙遭一知名人士闯入的案件。

尽管他没点名，但据了解，他指的马来右翼分子达敏（Tamim Dahri Abdul Razak），后者涉及亵渎宗教场所及宗教圣物案件。

“这是同一个人第三次做出这种行为。最初是在浮罗交怡，之后是在万挠，如今则是在吉隆坡的新班底谷大道一带。”