国会报道

伊党主席哈迪阿旺现身国会，就森州王室权争、国盟注册遭撤，控诉联邦政府僭越宪法，有违民主原则。

哈迪身为马江国会议员，今日在国会下议院参与辩论2027年财案。

“我想谈谈宪政问题，马来西亚如今是一团乱。我们本应奉行君主立宪制、宪政民主制等。”

“发生在森美兰的事情耐人寻味。我们看到，选民从参与森选的各政党中选出了政府，参选政党同意组建联合政府，国阵与国盟。据我了解，有者劝说国阵旗下部份巫统议员不要与国盟合作，转而与希盟合作。”

“巫统本身不接受这种合作。这给民选政府带来难题，甚至演变到撤换行政议员、不知谁对行政议会有权力、禁止进入办公室、守住办公室、控制办公室，这哪门子民主？”

不过，他并未直接评论森州严端慕赫力兹与逼宫派之间的王位之争。

Generic N9 Negeri Sembilan flag waving 270426

质疑法庭职权遭边缘

哈迪表示，森美兰有着自身宪法，而各方察觉有外来干预，导致局势动荡不安。

“我们看到美国著名的水门事件，最终致使法庭裁定一名总统下台。水门事件拉下了一名总统。”

“我们必须清楚如何正确落实君主立宪制，君主须置于宪法之下。但如果王室遭到如此骚扰那很可怕，马来西亚会变得如何？人民民主选举，政府却不能组建，受到干预。”

他补充，马来西亚奉行联邦制，州政府与联邦政府各有法定职权，联邦政府不得干涉州政府权限。

“如今我看到宪法遭到践踏。在美国，践踏民主的水门事件导致总统罢免，而我们面对的是宪法受践踏、联邦政府凌驾于宪法上、君主立宪制失去作用、法庭职权遭边缘。”

“在法庭尚未裁决以前，国盟的注册就被撤销了，这本应等待法庭判决，现实却是如此演变。”

哈迪进一步声称，森美兰遵循传统习俗，而习俗是以伊斯兰教法为归依，教法则以《古兰经》为根本。

“按理经典地位至高无上，（如今却是）经典归依于首相，首相归依于希盟，希盟归依于在政府占据主导地位的行动党。这就是问题所在。”

“这表明我们的宪法已透过后门遭践踏。这种后门践踏行为，真不知该如何形容。”