涉嫌发帖侮辱森州王室，通讯委传召巴德鲁希山录供
刊载: Oct 21, 2026 5:18 PM
通讯委员会传召宏愿党协调员巴德鲁希山，以协助调查涉嫌侮辱森州王室的社媒帖文。
通讯委员会发表文告说明，巴德鲁希山已于今日应讯前往赛城警局给供。
当局扣押了巴德鲁希山的一台手机及SIM卡，以便在《通讯与多媒体法令》第233条下展开调查。
“通讯委员会会严正看待任何利用网路平台煽动对王室机构产生仇恨、侮辱或不敬的行为。”
通讯委员会传召宏愿党协调员巴德鲁希山，以协助调查涉嫌侮辱森州王室的社媒帖文。
通讯委员会发表文告说明，巴德鲁希山已于今日应讯前往赛城警局给供。
当局扣押了巴德鲁希山的一台手机及SIM卡，以便在《通讯与多媒体法令》第233条下展开调查。
“通讯委员会会严正看待任何利用网路平台煽动对王室机构产生仇恨、侮辱或不敬的行为。”
“行使言论自由必须秉持负责任的态度，并且符合国家法律。”
文告中，通讯委员会并未说明涉案的帖文为何，仅表示内容触及严端慕赫力兹，以及王室成员。
《当今大马》已联系巴德鲁希山以寻求进一步回应。
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