通讯委员会传召宏愿党协调员巴德鲁希山，以协助调查涉嫌侮辱森州王室的社媒帖文。

通讯委员会发表文告说明，巴德鲁希山已于今日应讯前往赛城警局给供。

当局扣押了巴德鲁希山的一台手机及SIM卡，以便在《通讯与多媒体法令》第233条下展开调查。

“通讯委员会会严正看待任何利用网路平台煽动对王室机构产生仇恨、侮辱或不敬的行为。”