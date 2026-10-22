国会报道

联邦政府禁止公务员使用导航应用程序Waze，数码部长哥宾星说明，公务员仍可使用其它导航应用程序，并不仅限于本地开发的TuJu。

哥宾星表示，相关禁令仅针对Waze，并未强制要求公务员该用Tuju。

“政府从未发声明称我们只能使用TuJu。”

“我们还是可以使用其它应用程序，如谷歌地图。”

他进一步澄清，首相安华昨日宣布的禁令，也仅适用于执行公职的公务员，而非面向广大民众。

“首先，禁令仅适用于《联邦宪法》所界定的政府雇员或公务员，不涵盖全体马来西亚国民。”

“其次，它仅适用于处理公务。”

导航应用程序TuJu为大道局与Prosignal Consortium联合开发，于去年11月推出，卖点为连接大道局交通管理中心的即时路况报告，用户亦可调阅高速公路的实时闭路电视画面。

随着国家网络安全委员会议决公务员禁用Waze，首相安华前天在面子书贴文，建议民众该用TuJu。

重申禁令出于安全考量

哥宾星解释，这项禁令是出于对数据安全与法律管辖权的疑虑，毕竟Waze的服务条款受制于以色列法律。

“据我掌握的讯息，即便我们未使用Waze，我们的出行轨迹仍能透过该应用程序被掌握。”

“审视相关协议即可发现，其明确受制于以色列法律管辖，这对我们而言构成了隐患。”

他表示，倘若围绕Waze产生纠纷，马来西亚公民恐难在以色列寻求法律救济。

“正因如此，出于法律与安全考量，我们才对Waze下达了这项禁令。”

他同时指出，根据服务条款，Waze收集的数据均是在以色列进行处理。

将着手提升TuJu性能

哥宾星是在部长问答环节回应行动党文冬国会议员雪芙拉的质询，雪芙拉援引民众对TuJu性能的投诉，质疑该应用程序无能取代Waze。

雪芙拉表示，他自己也下载并亲测了该应用程序，体验令人失望。

“我亲自下载了TuJu，体验确实相当让人失望。”

“我们也注意到民众的反馈，普遍认为该应用程序尚未成熟，不足以在现阶段顺畅使用。”

哥宾星坦承相关批评属实，解释TuJu初期设计定位在于高速公路导航，旨在提供大道交通状况、收费站与休息站分布、显示拥堵实况的闭路电视画面，而非为普通道路导航而设。

他表示，当局正努力将其涵盖范围扩大至大道之外，包括通往主要高速公路衔接道路的路况。

“我认同文冬（国会议员）提出的看法。许多人指出该服务仍有待加强。”

“这正是我们目前关注的焦点。”

哥宾星表示，数码部将与涉及TuJu、Pintaz（另一导航应用程序）开发的单位合作，进一步提升本地导航服务水平。

“我们希望打造更优质的应用程序，我们会研究如何进一步巩固现有的服务。”

他重申，政府的决定旨在化解Waze所引发的安全隐忧，无意限制其它替代导航应用程序的使用。