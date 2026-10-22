首相安华昨天鼓励人民用TuJu取代Waze后，许多用户发现该款本地应用程序问题重重。行动党峇眼国会议员林冠英斥责相关负责人误导首相，并让国家沦为笑柄。

林冠英今天发表文告表示，自己接获用户投诉，他们普遍在使用大道局本土开发的应用程序TuJu时面临更多麻烦，导航情况更糟，无法有效发挥导航功能。

他直指，给予首相该建议的负责人应担责，更质问TuJu的开发成本与过程的规范性。

“显然，首相受到了错误的建议。 安华也应该向公众交代，政府究竟花费了多少钱开发TuJu。”

“真正应该受到责备的，是那名说服安华相信TuJu在技术上具备足够能力取代Waze的负责人，而此人必须受到惩处。”

“TuJu的设计团队在开发过程中，究竟有没有向美国、欧洲、中国或日本的专业人士寻求专家意见？”

需先尽职调查严格测试

林冠英认为，首相维护国家安全利益的出发点固然重要，但在提出替代方案前，应事先进行充分的尽职调查和严格测试，更反对政府强制人民以TuJu取代受以色列政府法律管辖而或存在安全风险的Waze。

“人民绝不支持以一款轻则功能存在缺陷、重则完全无法发挥作用的应用程序来取代Waze。”

林冠英建议，相关单位需重新检视该计划和开发改良版本的导航应用程序。

“首相应该重新检讨整个计划，要求国家网络安全委员会（NSC）开发改良TuJu版本，使其真正具备足以取代Waze的导航功能。”

“如果连道路使用者最基本的导航需求都无法满足，我们又如何能够期待国家网络安全委员会履行职责，在面临不断演变的网络安全威胁时，加强国家的应对准备能力，以及维护国家数字主权？”

安华前天在面子书贴文，指称Waze受以色列政府法律所约束，可能带来讯息安全及行踪数据方面的风险，建议民众改用大道局所开发的本土应用程序TuJu。

此外，联邦政府也下令禁止公务员使用Waze，以保护政府信息及用户个人资料，避免遭以色列政权滥用，以TuJu作为替代导航工具。



