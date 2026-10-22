下午1点23分更新

尽管政府昨日下令禁止公务员使用导航应用程式Waze，但对于其他民众，目前则采取以公众教育为核心的分阶段措施。

国家安全理事会总监拉惹诺希万（Raja Nushirwan Zainal Abidin）说，政府并未采取立即全面禁止人民使用Waze的做法，以兼顾国家安全需求与人权，包括人民的自由选择权。

他今日在国家安全时事课题汇报会上说，公众教育有助于人民充分了解数据安全风险，再由人民自行判断并作出选择。

“站在政府的立场，我们必须时刻在安全问题与人权、言论自由和选择自由之间取得平衡。”

“因此，如果我们禁止Waze，就意味着我们过度强调安全问题，而忽略了自由权利。但通过目前采取的方式，我们将选择权交给大马人民，让他们自行作出决定。”

建议民众主动卸载Waze

诺希万说，政府采取分阶段的方式，首阶段是评估这项措施的成效，再根据当时的安全需求，考虑之后有否必要采取进一步行动。

“如果我们立即禁止Waze，也可能向其他应用程式及资讯与通讯科技（ICT）工具的开发领域传递不利信号。”

他也建议大马人主动卸载Waze，转而使用由政府机构大马大道局（LLM）开发的本地替代导航应用程式，例如“TuJu”。

违令公务员将受纪律处分

此外，诺希万说，公务员不得Waze的禁令立即生效，任何违令的公务员都可能面对纪律处分。

他说，禁令是通过政府首席秘书山苏阿兹里发出的通令落实，并由各部门和机构长官负责密切监督执行情况。

有鉴于此，他促请全体公务员立即停用Waze，以确保行踪数据不再遭外部势力利用。

政府昨日下令禁止公务员使用Waze，以保护政府资讯与用户个人数据，避免遭以色列滥用的威胁。

首相安华表明，政府作出这项决定时，已考虑到Waze Mobile Ltd作为用户数据控制者，是一家在以色列法律框架下注册成立和营运的公司。

首相也建议全民停止使用Waze，并转用TuJu等本地替代应用程式，并考虑这些应用程式所提供的安全保障和个人数据保护措施。

Waze受限于以色列法律

此外，国家网络安全机构（NACSA）总执行长梅格祖海里在汇报会上表示，Waze的新服务条款受限于以色列法律，使用Waze可对国家带来极高安全风险。

他指出，该机构在8月1日进行的研究，鉴定外界可能滥用大马人民位置数据及日常行踪的风险。

“当相关数据受限于以色列法律时，我们必须采取主动措施，以确保大马人民的数据不会外泄，尤其是在大马人民使用导航行踪方面。”

梅格祖海里说，人工智能（AI）技术迅速发展进一步加剧该风险，若该些数据落入不法分子手中，这将对国家带来威胁。

“若我们从目前趋势来看，尤其是AI技术的发展，我们交出的数据可用于好的用途，以提高效率等等。

“但若数据外泄或被犯罪分子取得，我认为，在当今AI技术的背景之下，其威胁非常高。”

吁大马人卸载停用Waze

他解释，通过Waze详细记录的公务员位置定位、路程方向及日常活动规律，可能被外国实体追踪，进而可威胁国家安全及主权。

尽管目前Waze的禁用令只限于公务员，但他呼吁全体大马人民也应采取主动措施保护个人资料，因为网络安全是共同责任。

“若我们把数据交给我们不信任的人，包括被我们不承认，且有意可能威胁国家整体安全的国家所持有，我呼吁所有大马人民卸载Waze，并全面停止使用Waze。”



