国会报道

妇女部副部长林慧英指出，马来西亚女性每天平均耗费超过6小时无酬照顾家人和处理家务，承担失衡重担，导致许多人始终无法投入职场。

她指出，这些工作多为照料幼童、侍奉长者以及料理家务，其经济价值估计高达3790亿令吉。

林慧英引述统计局的数据指出，女性每天平均投入6小时7分钟处理此类事务，相较之下，男性仅花约4小时20分钟。

她今天在国会下议院的部长问答环节时表示，此数据相当于占据女性日常时间的25.5%，而男性则占18.1%。

“统计局针对25岁至59岁劳动力市场外的女性展开调查，结果显示承担照顾责任是她们无法就业的主因。”

这笔3790亿令吉的估值，源自马来西亚战略与国际研究所（ISIS）2024年的研究，代表家庭无酬家务与看护工作的潜在市场价值。

林慧英是在回应国盟马日丹那国会议员玛丝（Mas Ermieyati Samsudin）的提问。

玛丝询问，究竟有多少25岁至59岁的女性因承担看护责任，而未能进入劳动市场。

根据统计局2026年10月9日发布的劳动力统计数据，2026年8月约有711万名马来西亚人处于劳动市场之外，其中家务与家庭责任占43.6%。

在2025年，处于劳动市场之外的人口中，女性占了69.5%，即489万人。

玛丝质疑政策走向

林慧英进一步说明，政府正根据去年11月推出的《2026-2030年国家看护战略框架与行动计划》，积极发展看护经济。

“政府并不把建立看护经济视为完整的特定项目或计划，而是将之看作国家看护生态系统的转型，从2026年至2030年及往后循序渐进落实。”

在附加提问环节，玛丝（下图）质疑政府的政策走向，追问政府究竟是优先支援无酬看护者，抑或旨在发展雇佣专业看护员的产业。

“我们究竟是在建立支援看护者的经济体系，还是仅仅在发展吸纳看护人员就业的产业？”

她引述政府拟在2030年前培养5万名熟练看护人员的目标，强调这两个目标应当分开评估。

林慧英回应表示，政府的做法兼顾看护服务与就业机会。

“我们如今迈入看护需求日益切要的时代。”

“这不仅关乎提供看护服务。我们也高度重视将看护培养成全民就业、创业与商业契机的需求。”

协助女性重返职场

林慧英也在回应行动党山打根国会议员黄诗怡的另项提问时，列举协助女性重返职场的各项举措，包括推行可负担托儿服务、技能培训以及认证看护资格。

相关措施包括为符合资格的儿童提供每月180令吉的托儿补贴，以及为抚养12岁或以下儿童的家庭提供3000令吉的托儿扣税额。

在《2027年财政预算案》下，扣税范围也将进一步扩大，涵盖父母与祖父母的常规看护费用，不再局限于医疗开支。

林慧英指出，政府通过人力资源发展机构（HRD Corp）拨出约4000万令吉，用于培训8000名照护工作者，并另行培训3000名看护人，以支援身障者。