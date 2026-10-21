国阵主席阿末扎希证实，国阵将在马六甲州选与伊党合作，其中国阵将竞选21席，伊党及其盟友将竞选7席。

《阳光日报》报道，扎希表示，双方有关议席分配的谈判敲定。

“国阵与伊党之间的谈判，尤其是议席分配谈判，敲定了。

“我想证实，国阵将竞选21个州席，而伊党及其盟友将竞选7个议席。”

扎希今日在马六甲Masjid Salmah Khamis出席活动后接受媒体访问时，如此表示。马六甲国阵主席阿都拉勿也有在场。

交伊党决定使用标志

扎希说，国阵将在马六甲州选中使用自己的标志，而伊党是否使用其党标志的决定，则交由该党领导层决定。

他透露，国阵将于10月24日公布参选候选人名单。

他指，待党内所有评估及讨论程序敲定后，才会作出上述宣布。

第16届马六甲州选将在10月31日提名，11月14日投票，竞选期共14天。



