国会报道

警方已将针对森美兰州务大臣依斯迈拉欣声称，自己被迫签署罢黜严端慕赫力兹宣告的调查报告提呈给总检察署，目前正等待进一步指示。

内政部长赛夫丁纳苏丁在国会书面答复中指出，警方已于9月26日将调查报告，目前正等待总检察署的指示。

“警方后续将采取的任何行动或展开的进一步调查，都将取决于总检察署的审查及指示。”

“警方将依据适用的法律采取适当行动。”

他强调，内政部保证警方将以专业、透明及依法办事的方式展开调查，不偏袒任何一方。

赛夫丁是在回应希盟亚沙国会议员谢琪清有关依斯迈于9月8日报警一事的调查进展时，如是表示。

声称已“事过境迁”

依斯迈于8月2日在慕赫力兹面前宣誓就任森美兰第9任州务大臣。当时，慕赫力兹与4名酋长之间的王室纠纷仍在持续，后者试图以纳扎鲁丁（Tuanku Nadzaruddin Tuanku Jaafar）取代慕赫力兹。

随后有消息披露，依斯迈在宣誓就职后的隔天，曾与四大酋长及纳扎鲁丁会面。而在会面期间，他据称签署了一份文件，确认四大酋长于4月19日宣布慕赫力兹的决定。

9月6日，此事曝光后，依斯迈与有关文件保持距离，并承诺效忠慕赫力兹。

当相关文件在两天后曝光，依斯迈向警方报案；隔天更发文告声称自己是被迫签署文件，同时再次宣誓效忠慕赫力兹。

然而，9月15日，依斯迈主持的州行政会议决定，承认纳扎鲁丁为森美兰州统治者。此后，依斯迈一直维持这一立场。

他在9月24日的记者会上受询及对慕赫力兹的效忠立场前后不一时避而不答，仅表示已事过境迁。