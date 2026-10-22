外交部长莫哈末哈山表示，尽管尼泊尔政府终止拉苏瓦洪灾的搜救行动，但马来西亚将继续寻找仍下落不明的54名人民。

他指出，大马驻加德满都大使馆仍与地方当局及登山者登记中心保持联系，以研究路程记录、手机最后定位信息，以及查找有关他们境况的任何最新进展。

“我们仍在继续努力寻找，直至我们在这方面无计可施为止。”

他今天在国会下议院会议部长问答环节回应土著团结党浮罗交怡国会议员莫哈末苏海米（Mohd Suhaimi bin Abdullah）询问时，表达上述观点。

苏海米询问外交部关于8月在尼泊尔拉苏瓦洪灾失联的马来西亚人最新情况。

莫哈末哈山表示，在该灾害失联的5285人当中，有636人时来自34个国家的外籍人士，包括54名人民。

他指出，政府在9月5日至11日派出大马特别搜救队（SMART）前往尼泊尔，该队伍携带9架高性能无人机协助搜寻行动，惟陡峭的地形及灾后情况导致搜寻工作难以进行。

他提到，政府也正努力寻求尼泊尔政府颁布特别法令，以把在该灾害失联者的死亡证明签发期限，从12年缩短至45天。

他解释，该死亡证明书对失联者家属至关重要，以便他们可处理保险索赔、银行户头和其他事务，而政府正研究该法令的内容，以确保能用以协助受波及的马来西亚公民家属。

针对巫统淡边国会议员莫哈末依桑（Mohd Isam bin Mohd Isa）的附加提问，关于增加人民通过e-Konsular应用程式登记的人士所采取的举措，莫哈末哈山促请有意出国探亲或度假的人民，通过e-Konsular登记行程资料、目的地和电话号码，以便若发生紧急情况，外交部和大使馆能联系他们。

他指出，去年仅有逾6000名人登记e-Konsular，尽管出国人数远高于此。