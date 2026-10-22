导航应用程序Waze运营商驳斥马来西亚政府指控，澄清其未曾收集政府敏感讯息，或允许第三方滥用用户个人数据。

“指控Waze收集政府敏感讯息，或允许任何机构滥用用户个人数据的说法，完全不属实。”

“Waze是在严格的隐私政策下运营以保护用户数据，且恪守全球法律数据保护标准。”

联邦政府昨日颁布禁令，以数据安全隐患为由，禁止公职人员在执行公务期间使用与以色列存有瓜葛的Waze。

国家网路安全局随后发布常见问答集，阐明禁令仅针对执行公务的公职人员，惟仍鼓励他们卸载该应用程序。

首相安华及其执掌的首相署，也分别发文建议全民停止使用Waze，而改用本土开发的导航应用程序，如TuJu。

无证据显示分析用户数据

常见问答集中，国家安全局解释，政府必须从网路安全视角出发，评估Waze的数据收集模式，以及所收集资讯的潜在用途。

不过，该局也承认，并无证据显示Waze曾对用户展开过这类数据分析。

“尽管无证据表明Waze对用户展开此类分析，但所收集的数据遭挪用或曝光于这类分析的可能，仍属必须考量到的风险。”

国家安全局指出，Waze的隐私政策显示，其透过应用程序收集的资讯，“远不止于定位讯息”。

相关资讯包含用户定位、行程、路线等细节，甚至囊括全球定位系统数据、结合时间戳的设备传感器讯息、IP地址、来自设备本身或周边其它传感器与接收器的数据。

该局亦指出，视乎用户的设备与帐号设置，即便未在前台运行相关应用程序，系统仍可能收集定位与出行相关讯息。

国家安全局解释，长期或重复收集的数据经汇总分析后，能拼凑出用户的出行规律与日常活动。