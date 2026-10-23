马大学生乌米乌麦拉日前批评为前首相纳吉筹款之举，而遭部分网民猛烈抨击。学运份子颜汶天声援前者说，对纳吉心怀感激不能成为原谅其贪腐行为的理由。

乌米日前在国际青年未来领袖峰会上，批评为罪成的纳吉发起的筹款活动，因而一夜之间成为网络焦点。

当时，她形容这是她一辈子中见过“最愚蠢”的行为。结果，她随后遭到骚扰和批评，有者指她不懂礼貌，也不懂得感恩，忽视前首相过去的贡献。

然而，国大法律系学生颜汶天和乌米出席KiniTV的《Explain Sikit》播客节目时强调：“功绩（jasa）不能成为贪腐的正当理由。”

“有人说你不懂礼貌，不能质疑（为）纳吉（筹款）的团结基金，不能质疑贪腐，还必须记住他的功绩，对这名前首相心怀感恩。”

“这就是今天的问题所在。”

原则同样适用于政府

颜汶天（Brendon Gan）指出，这项原则同样适用于现今的政府，比如向人民提供的补贴计划Budi95。

“你可以说，今天我为人民提供补贴，例如Budi95等各项援助。但与此同时，你却在背后把钱捞走。”

“这并不能成为合理化的理由，因为归根结底，国家蒙受的损失最终还是由人民承担。”

“到头来，一旦出现亏损、债务高企、通货膨胀、经济衰退，甚至国家破产，受影响的都是人民。”

“失去工作的是你，必须支付更高费用的也是你，而这些正是大多数人所不了解的。”

“他们只看到，今天我拿到了100令吉，所以我支持一个曾经帮助过我的人是理所当然的，即使对方涉及贪腐。”

当成攻击他党的武器

颜汶天对乌米所面对的舆论反弹感到失望。他指出，任何学生只要挺身而出，质疑贪腐问题并要求掌权者承担责任，似乎都可能面对类似的情况。

“学生，尤其是学生领袖，站出来质疑诚信与贪腐问题，却因此遭到公众猛烈抨击，实在令人遗憾。”

“更令人失望的是，大多数与特定政党有关联的人，竟利用这起事件作为攻击其他政党的手段，甚至是武器。”

颜汶天（上图）补充说，乌米也成了遭到歪曲事实的受害者，包括被指隶属某个政党的指控。

他认为，公立大学学生应被要求修读一个学期的反贪腐与诚信课程。

“当乌米这样的学生挺身而出，并将所学付诸实践时，我们应该给予赞扬。”

“政府，尤其是政治人物，应该庆幸我们有乌米这样的年轻人，敢于质疑这些问题。”

“如果不是乌米，还有谁会质疑贪腐？如果不是青年和学生，我们还能依靠谁？”

现年73岁的纳吉因涉及SRC国际公司的7项刑事罪名成立，目前正在服刑。

他于2020年最初被判处12年监禁，罚款2亿1000万令吉。2024年，他在该案件中的刑期减半，罚款也减至5000万令吉。若缴清罚款，他原定于2028年8月23日获释。

今年9月18日，国家元首苏丹依布拉欣给予纳吉有条件特赦，允许他居家服完SRC案的剩余刑期，直至2028年8月23日，但须缴付5000万令吉罚款，并遵守指定条件。

同一天，巫统为协助减轻这名前党主席的经济负担，而发起筹款活动。

纳吉在另一宗一马公司案件中，也被判处15年监禁，刑期将在他服完SRC案刑期后开始执行。

10月14日，吉隆坡高庭驳回纳吉提出的申请，即在上诉待决期间暂缓执行一马公司案的监禁刑罚。

封建思想与教育

乌米认同颜汶天的看法，并补充说根深蒂固的封建思想，也是纳吉支持者及其辩护者无法分辨是非的原因之一。

向来直言不讳的乌米（上图）也认为，教育程度不足同样难辞其咎。

“封建思想（作祟）。因为他们没有机会像我们一样接受教育，不知道为什么某些事情是错的。所以，他们才会一直忠于领袖，直到有一天才意识到自己的所作所为是错误的。”

“他们没有机会像我们一样思考。就是这样。”

另一方面，颜汶天指出，马来西亚的贪腐问题，并非只是少数害群之马违规的问题。他认为，制度本身为贪腐提供了空间，也让贪腐行为难以被发现。

他说，法律框架存在漏洞，使不当行为得以持续而不受惩罚，甚至在纸面上看来仍然合法。

他举例，马来西亚至今缺乏《政治献金法》和《资讯自由法》，后者可让公众更容易获取相关资讯。

“在马来西亚发生贪腐事件时，公众很难察觉，因为我们无法获取相关资讯。”







