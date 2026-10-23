行动党武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴要求总警长卡立依斯迈说明，是援引哪些法律对付扣留所命案死者诺里兹旺家属律师展开调查。

他也要求内政部长赛夫丁纳苏丁说明，针对律师的调查是否仍会继续，以及法律依据为何。

蓝卡巴发表文告指出，律师积极履行自身职务，包括向负责调查当事人案件的各机构索取资料，行为并无不妥。

“针对三名律师展开调查，反映警方越界执法，可视为骚扰，须予以严厉谴责。律师有责任毫无畏惧与偏袒地代表其当事人。”

“我看不出三名律师犯下了何种罪行，以致警方需要立案调查。无可否认，相关举措可视作是对律师加以恐吓。”

他表示，此事让人联想到2000年代初期，卡巴星在为当今首相安华辩护时，庭审期间的发言在《煽动法令》下被控。

他指出，当时的监控招致广泛批评，援引包括对恪尽职守的律师构成恐吓。

检控最终在2002年被总检察长撤回。

“鉴于当今政府公开承诺推动制度改革并捍卫法治，这类事件发生在昌明大马政府执政期间显得尤为不当。”

诺里兹旺10月1日死于蕉赖警区总部拘留期间。

10月14日，代表死者家属的捍卫自由律师团律师揭露，一名资深病理学家在验尸过程中记录了21处伤势，并认定诺里兹旺死于头部钝器创伤。