捍卫自由律师团数名律师日前因揭露诺里兹旺生前遭受骇人伤势，涉嫌施压医院公开照片而成为警方调查对象。当前律师公会主席安美嘉对于当局这项调查感到非常愤怒。

但安美嘉的愤慨不仅限于当局调查律师，她认为，此事牵涉到更为根本的问题，因为它关系到法治本身以及追求正义的努力。

安美嘉接受《当今大马》访问时提醒政府，每一个文明社会都是建立在追求真相的基础上。

她毫不客气地批评首相安华领导的政府，形容最新事态发展是新的低点。

她指，马来西亚曾多次担任联合国人权理事会成员，但当局对待律师的方式，以及扣留期间死亡问题持续存在的情况，与该理事会理应维护的普世原则形成鲜明对比。

“换句话说，我们明明懂得更多，却没有做得更好。我们从来没有做到。我们的领导人寻求在世界眼中建立公信力，却不在乎自己在国内的公信力。是时候改变了。”

律师有权为当事人辩护

安美嘉对于当局调查捍卫自由律师团（LFL）所带来的影响深感不安。

她强调，律师在履行专业职责时，有权坚定地为当事人辩护并追求真相，这项权利神圣不可侵犯，也是法治不可或缺的一部分。

“如果这些价值不受尊重，司法制度就无法运作。事实上，当局的这些行动反而让人对这起扣留期间死亡事件产生更多怀疑。”

“我不会重述这起案件中那些令人不安、无法被压下，也不应该被压下的情况。”

安美嘉说，当调查的对象不是扣留期间死亡事件本身，而是代表死者家属、努力寻求真相的律师时，就说明出了问题。

“这意味着，此案必须受到更严格的审视。”

安美嘉呼吁内政部长赛夫丁，就她所形容的前所未有的行动作出交代，并确保立即调查诺里兹旺死亡事件中残酷的具体情况。

她警告，针对律师只会加深公众的怀疑。

她说，这类行动只会进一步证实一种印象，即拘留所内发生了一些腐败不堪的事情，而这些事情又一次被匆忙掩盖起来。

捍卫自由律师团日前揭露诺里兹旺生前遭受骇人伤势，如今该组织的数名律师却因涉嫌施压医院公开照片，而成为警方调查的对象。

捍卫自由律师团谴责警方的调查“令人愤慨”，并质疑为何死者家属的律师只因要求厘清验尸报告所记录的伤势，就面对刑事调查。

42岁的诺里兹旺是一名父亲，他于10月1日在遭扣留于蕉赖警区总部拘留所期间死亡。

10月14日，代表死者家属的捍卫自由律师团律师揭露，一名资深病理学家在验尸过程中记录了21处伤势，并认定诺里兹旺死于头部钝器创伤。

隔天，吉隆坡总警长法迪尔（Fadil Marsus）表示，警方正调查这起死亡事件，并等待化学局的完整报告及官方病理检验结果，以完成调查。



