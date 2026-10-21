除了扬言提出司法挑战，国盟也将尽快向内政部提出上诉，寻求推翻社团注册局撤销该联盟注册的决定。

国盟总秘书达基尤丁指出，根据《1966年社团法令》第18条文，国盟有30天的期限提出上诉。

“我们将在未来几天内提出上诉，目前正着手准备相关事宜。”

“交由内政部长赛夫丁纳苏丁决定，因为他的决定是最终决定。”

根据《每日新闻》，他是昨晚在吉兰丹哥打峇鲁举行的讲座上，如是表示。

昨天，社团注册局发文告指出，由于未能反驳投诉罗列的指控，当局已撤销国盟的注册。

针对此，达基尤丁随后发文告谴责，社团注册局赶在法庭聆审国盟的暂缓令申请前两天撤销注册的做法，怀有恶意、出于政治动机且滥权，并表明将挑战这项决定。

他当时表示，国盟将入禀挑战撤销令的合法性，并申请暂缓执行该命令与后续影响，直到法庭裁夺为止，同时也将追究所有涉嫌藐视法庭与践踏司法程序者的法律责任。