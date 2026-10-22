随着吉隆坡高庭今早将聆审，国盟针对社团注册局撤销注册提出的法律挑战，这个政党联盟现正与时间赛跑，须在马六甲州选前不到两周内设法挽救其竞选计划。

尽管国盟可以进一步通过法律途径，挑战社团注册局的决定，但律师及政治分析员认为，国盟成员党不应坐等法庭裁决，应同步为11月14日举行的马六甲州选做好准备。

随着提名日定于10月31日，伊党及其盟友的当务之急是能否就替代竞选安排达成共识，包括决定使用哪个政党标志，同时继续寻求法律补救措施。

然而，法律程序未必能及时带来转机。

资深律师哈聂夫（Haniff Khatri Abdulla，上图）指出，如果国盟打算另行提起诉讼，而法庭作出裁决又需要时间，那么他们实际上不可能指望在第16届全国大选前解决此事。

“尤其是马六甲州选，肯定会在问题解决之前举行。”

他认为，伊党、民政党、大马印裔党（MIPP）、宏愿党及其他成员党应宣布继续以联盟形式参选，并说明将使用哪个政党标志。

哈聂夫认为，国盟成员党应尽快敲定竞选安排，并向公众交代，让选民在投票日清楚辨认应该支持哪个标志。

他以第14届全国大选前的希盟经历为例。当时，由于希盟尚未注册，其成员党包括土团党均使用公正党的标志参选。

“选民依然把票投给希盟，让希盟在2018年执政。”

应紧急申请临时救济

前雪兰莪律师公会主席柯琦拉（Kokila Vaani Vadiveloo）向《当今大马》指出，国盟可针对社团注册局的决定另行申请司法审核，或根据《1966年社团法令》向内政部长提出上诉。

但她提醒，无论是提出上诉抑或申请司法审核，都不会自动暂停撤销注册的决定。因此，若没有进一步的法庭介入，国盟很可能无法在即将举行的州选中使用本身的标志。

“考虑到时间紧迫，很难要在提名日前完成整个司法审核程序。”

“国盟应转而针对撤销注册的决定，紧急申请临时济助，或申请紧急聆审。不过，法庭也可能以案件并无真正紧迫性为由，驳回有关申请。”

柯琦拉（上图）补充说，高庭此前虽批准国盟就社团注册局早前的冻结令提出挑战，却拒绝暂缓执行该命令。

至于第16届全国大选，她认为，法律挑战有可能在大选前审结，但时间表仍存在不确定性，尤其是若后续还涉及上诉程序。

“与此同时，国盟应根据适用的相关规定，通过成员党准备替代竞选安排。”

“法律挑战与替代竞选安排应同步进行，让国盟在保留法律追索途径的同时，不至于让眼前的选举布局完全取决于法庭的裁决。”

仍需面对土团党争议

马来西亚国际伊斯兰大学（IIUM）政治学者莎扎（Syaza Shukri）也认为，国盟是时候“向前迈进”。她指出，即使国盟继续挑战撤销注册的决定，并寻求重新注册，也无法解决土团党在国盟内部的根本争议。

她分析，伊党一直表明不愿与土团党合作，意味着即使国盟成功通过法律挑战恢复注册，该联盟仍须解决土团党的成员党地位问题。

“因此，我认为这（撤销注册）或许是他们的出路。没错，这可能削弱他们的实力，因为国盟的品牌已有一定知名度，尤其是在即将举行的马六甲州选中。”

“不过，国盟拥有实力雄厚的成员党伊党，后者可以凭借自己的党徽承载整个联盟参选。”

莎扎（上图）认为，长远而言，国盟其他成员党可以考虑另组一个没有土团党的新联盟。

不过，鉴于马来西亚政坛日益分化，她指出，除非各党能够达成严密协议，防止类似争端重演，否则维持较松散的政治合作关系或许更实际。

政治分析员阿兹米哈山（Azmi Hassan）也认为，伊党及其盟友应考虑在来届州选使用伊党标志，但他警告，此举可能带来选举代价。

他说，伊党标志在非马来选民之间存在负面观感，可能波及其盟友，尤其是民政党及大马印裔党。

“伊党被视为极端的负面观感，也可能转移到宏愿党身上。这就是宏愿党使用伊党标志，或在马六甲州选使用伊党标志的弊端。”

这名努山达拉战略研究院高级研究员指出，尽管伊党是国盟成员党，但国盟整体上仍被视为立场较温和的联盟。.

国盟品牌的重要性





尽管如此，阿兹米（上图）认同，国盟或伊党仍应入禀法庭挑战社团注册局的决定，因为失去国盟品牌所带来的影响，可能在未来的州选及第16届全国大选中更加显著。

“这个问题在马六甲州选中或许不会造成太大困难，但在其他州选中可能成为问题，更重要的是，它可能影响全国大选。”

“伊党标志在非马来选民之间存在负面观感，这可能对伊党及国盟其他成员党造成不利影响，尤其是民政党及大马印裔党。”

社团注册局本周二撤销国盟的注册，理由是该联盟针对当局发出的解释信，所作出的回应未能令人满意。

有关解释信源于土团党的投诉。土团党指控，国盟领导层剥夺该党出席7月16日国盟最高理事会会议、表达意见及投票的权利。

由于距离马六甲州选仅剩两个星期，吊销注册意味着国盟将无法在州选中使用自己的标志。

这项决定也恰好在吉隆坡高庭原定聆审国盟申请暂缓执行撤销令、以等待司法审核结果的两天前。