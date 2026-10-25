一名相信是小学校长的男子涉嫌与一名学生有不当行为而面对教育局调查，并暂时调往峇眼拿督县教育局。

教育部长法丽娜今日发文告回应面子书Threads平台上流传的视频时说，该男子已被调职。

“我指示霹雳教育局调查此事。”

“在调查完成之前，涉事校长暂时调往峇眼拿督县教育局。”

根据一名Threads用户上传的视频显示，在一间看起来像是学校办公室的地方发生激烈冲突。一名女子一边以淡米尔语斥责男子，一边多次打他。

尽管上传者声称该学生现年15岁，但她目前的就学状况尚不明确，包括她是否为该校长的学生。

涉嫌性骚扰指控

在附上的帖文中，上传者指称，该男子曾性骚扰这名女学生，并向她发送表达爱意的信息。

视频中可以听见，该女子一边打该男子，一边以淡米尔语大声质问：“先生，女孩几岁？女孩几岁？女孩到底几岁？”

男子则道歉，并要求她坐下，同时声称自己这么做“只是为了好玩”。

在另一段视频中，该女子声音颤抖地说：“先生，我向老师举手致敬。是你逼我打你的。我就像你的母亲一样。”

男子继续道歉，并重复自己的解释，促使在场的另一名女子出言斥责他。

“先生，别再说只是为了好玩！我会给你一巴掌！先生，不要说你这么做是为了好玩！”

《当今大马》依据2001年儿童法令，不公开涉事男子、女子以及有关学校的身份，以保护女学生的身份。

《当今大马》联系法丽娜寻求更多详情，包括有关指控以及任何一方是否报警。



