雪兰莪伊青团昨天抗议过多活猪运入州内，并要求当局彻查，招致行动党甲洞国会议员林立迎的反击，抨击他们炒作和煽动宗教情绪，并挑战拿出相关法律条文。

林立迎也是巴生港自贸区主席（PKFZ）。

他今天发文告抨击伊党企图炒作砂拉越活猪输入雪州的课题，更给人贴上违抗苏丹谕令，甚至不忠的罪名，蓄意误导穆斯林。

“我挑战伊党拿出法律条文，证明雪州禁止从砂拉越或其他州属运入活猪！没有法律根据，就别随便指控他人叛君！”

林立迎提醒，穆斯林必须遵守伊教的饮食戒律，但有关宗教规定不能强加在非穆斯林身上。

“只要不违反法律，非穆斯林就有权自由选择自己的食物。”

促当局调查造谣者

林立迎更促请雪州当局调查伊党的指控，一旦证实有人蓄意散播假消息，误导穆斯林，就必须依法采取行动。

“别拿非穆斯林的饮食问题当政治筹码，华人依法吃什么和喝什么，轮不到伊党指手画脚！”

巴生港渔民协会近日声称，自今年7月以来，过量的活猪运入雪州宰杀，达到每周约有800头的数量，恐怕违反雪州苏丹谕令，也污染巴生港口环境。

雪州伊青副团长费祖丁（Faizzuddin Zai）昨天跟进表示，雪州苏丹明确颁布谕令，只有进口猪肉获准供应，以满足州内非穆斯林社群的需求，但如今从砂拉越输入大批活猪，令人质疑违反了苏丹的谕令。

他因此促请地方当局及相关机构迅速调查和严格监管，以维护公共利益和杜绝叛君行径。



