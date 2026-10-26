“哪条法律禁止雪州输入活猪”，林立迎斥伊党煽动炒作
雪兰莪伊青团昨天抗议过多活猪运入州内，并要求当局彻查，招致行动党甲洞国会议员林立迎的反击，抨击他们炒作和煽动宗教情绪，并挑战拿出相关法律条文。
林立迎也是巴生港自贸区主席（PKFZ）。
他今天发文告抨击伊党企图炒作砂拉越活猪输入雪州的课题，更给人贴上违抗苏丹谕令，甚至不忠的罪名，蓄意误导穆斯林。
“我挑战伊党拿出法律条文，证明雪州禁止从砂拉越或其他州属运入活猪！没有法律根据，就别随便指控他人叛君！”
雪兰莪伊青团昨天抗议过多活猪运入州内，并要求当局彻查，招致行动党甲洞国会议员林立迎的反击，抨击他们炒作和煽动宗教情绪，并挑战拿出相关法律条文。
林立迎也是巴生港自贸区主席（PKFZ）。
他今天发文告抨击伊党企图炒作砂拉越活猪输入雪州的课题，更给人贴上违抗苏丹谕令，甚至不忠的罪名，蓄意误导穆斯林。
“我挑战伊党拿出法律条文，证明雪州禁止从砂拉越或其他州属运入活猪！没有法律根据，就别随便指控他人叛君！”
林立迎提醒，穆斯林必须遵守伊教的饮食戒律，但有关宗教规定不能强加在非穆斯林身上。
“只要不违反法律，非穆斯林就有权自由选择自己的食物。”
促当局调查造谣者
林立迎更促请雪州当局调查伊党的指控，一旦证实有人蓄意散播假消息，误导穆斯林，就必须依法采取行动。
“别拿非穆斯林的饮食问题当政治筹码，华人依法吃什么和喝什么，轮不到伊党指手画脚！”
巴生港渔民协会近日声称，自今年7月以来，过量的活猪运入雪州宰杀，达到每周约有800头的数量，恐怕违反雪州苏丹谕令，也污染巴生港口环境。
雪州伊青副团长费祖丁（Faizzuddin Zai）昨天跟进表示，雪州苏丹明确颁布谕令，只有进口猪肉获准供应，以满足州内非穆斯林社群的需求，但如今从砂拉越输入大批活猪，令人质疑违反了苏丹的谕令。
他因此促请地方当局及相关机构迅速调查和严格监管，以维护公共利益和杜绝叛君行径。
一个不思长进的政党与政客，每天只会在尽量利用宗教，种族来进行煽动民心，制造各种族分裂，让原本和谐的社会，不断充满矛盾。。。。祸害无穷！ 反之看看哪一些贪污腐败的大案，1MB 贪污数百亿元，最终由纳税人买单，获得大赦，竟然罚款要向大众募捐？朝圣基金亏损佰亿元，连穆斯林兄弟，准备前往朝圣的存款，也敢贪污，就不怕将来上不了天堂吗？玛拉大学，联邦土地发展局。。。多少的贪污大案，回教党敢出声吗？道德沦落，毫无廉耻，信誉全失！ 安华首相，带领团队全力以赴，马不停蹄到世界各国招徕投资，推出好政策，吸引大量的旅客，前来旅游观光，赚取大量的外汇。。。。才能够让马币不断攀升，有能力来进行补贴汽油，将将维持在最低的水平，造福所有的国民。
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