巴生港渔民协会指控每个月有3200头活猪被运入雪州后，雪伊青团促请州政府采取行动，并认为这违反雪州苏丹沙拉弗丁的谕令。

雪州伊青副团长费祖丁（Faizzuddin Zai）今日发文告指出，此事引起公众广泛关注与争议。

“众所周知，雪州苏丹明确颁布谕令，只有进口猪肉获准供应，以满足州内非穆斯林社群的需求。”

“因此，有关大批活猪运入州内的报道引发了严重质疑，这是否无视苏丹的谕令？”

费祖丁也关注这可能对港口周边地区的公共卫生、健康及环境可持续性造成影响。

他指出，巴生港周边海域是当地渔民的主要生计来源。

“如果活猪卸载过程中产生的污水和废弃物，在缺乏严格监管的情况下流入海中，不仅可能导致水质恶化，也可能破坏海洋生态系统及渔获。”

促州政府勿掉以轻心

费祖丁促请地方当局及相关机构不要袖手旁观，更不应为了商业利益而牺牲公众的福祉。

“我们要求迅速展开调查，并实施严格监管，以确保没有任何一方蓄意挑战或违抗雪州苏丹的谕令。”

“雪伊青团警告州务大臣，州政府绝不能对此事掉以轻心，也不应庇护任何对统治者犯下叛逆行为的人。”

自今年7月以来，每个月据称有3200头活猪被运入雪州，引发外界质疑这是否遵守雪州苏丹沙拉弗丁有关该州猪肉供应的谕令。

《大都会日报》报道，巴生港渔民协会主席阿都拉曼（Abdul Rahman Kachil）说，自今年7月以来，每周约有800头活猪乘船从砂拉越古晋运往巴生港，之后再被送往一处相信是屠宰中心的场所。

他说，这不仅引发外界质疑是否遵守雪州苏丹的谕令，也令人担忧港口周边环境的卫生状况。

