国会报道

高教部长赞比里强调，在校外租房的学生必须知会校方居住地点，以便校方掌握学生动向。

《马新社》报道，高教部长赞比里指出，部分学生未经校方而自行租房，导致追踪和掌握情况颇具难度。

“这确实增加我们的监管难度。我们一再强调，学生务必随时向校方报备自己的去向与住所。”

他今天回应国盟瓜拉吉打国会议员阿末法古鲁丁（Ahmad Fakhruddin Fakhrurazi）的附加提问时，表达上述立场。

阿末法古鲁丁今天在国会询问高教部会否与州政府及业主合作，在公立高等学府附近提供特定价格的租屋，作为新宿舍完工前的过渡方案。

赞比里表示，目前部分公立大学和技能学院会透过学生事务处统一安排特定区域的住宿，但仍有部分学生选择自行在外租房。

赞比里表示，政府亦在考量提供特定价格的学生租屋，以满足住宿需求，惟实际推行仍须取决于各院校的承载能力与财务状况。

他指出，学生代表理事会也曾提出相关建议，高教部也掌握数所急需优先解决学生住宿问题的大学。

至于未能获派宿舍的B40低收入群体学生，赞比里表示，他们与残疾学生（OKU）、运动员及制服团队学生一样，在宿舍分配上享有优先权。

协商公私合作利益最大化

针对国盟敦拉萨镇国会议员旺阿兹莎关于如何解决公立大学住宿不足的原案提问，他回应称，政府正与官联投资公司合作兴建学生宿舍。

其中，马来亚大学学生宿舍预计于2031年竣工，届时将惠及1万名学生。

此外，公务员退休基金局也在2027年财政预算案中拨款7亿5000万令吉，用于发展苏丹再纳阿比丁大学（UniSZA）与玛拉工艺大学（UiTM）的 Vista Kampus 计划，随后亦将扩展至另外六所大学。

赞比里也在回应旺阿兹莎关于吸引私人界参与兴建宿舍的附加提问时表示，高教部、财政部、公务员退休基金局及公私合作局（UKAS）正协商完善混合型公私合作（PPP）模式，确保大学与投资者互利互惠。



