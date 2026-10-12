关丹女学院生命案有了新进展，一名19岁无业嫌犯今天在关丹推事庭被控谋杀罪。

推事端鲁再尼（Tuan Ruzuaini Tuan Lah）面前，法庭通译员向被告艾伦史蒂夫古玛（F Alan Stevekumar）宣读了控状。

《新海峡时报》报道，艾伦出庭时身穿黑色T恤、红色短裤并戴着口罩。他神情镇定，坐在公众席上，身旁有一名警员看守。

听取控状后，艾伦点头并以马来语回应“明白”（faham）。

艾伦来自霹雳。他被控于10月6日凌晨4点32分至4点55分之间，在关丹宝琳花园阿逸布爹2路（Jalan Air Putih 2, Taman Pauline）谋杀19岁的苏丹阿末沙工艺学院（POLISAS）女学生艾丽莎（M Elisa Jonova）。

控状声称，艾伦因而抵触《刑事法典》第302（谋杀）条文；一旦罪名成立，可被判处死刑，或监禁最高达40年。

此案由彭亨州检控主任莫哈末沙布里（Mohd Sabri Othman）代表控方出庭，被告艾伦没有聘请辩护律师。

沙布里向法庭表示，控方需要另择过堂日期，以等待并检阅死者的解剖与毒理化验报告。

推事端鲁再尼随后择定11月12日过堂。

根据媒体报道，关丹警方10月6日在接到通报，在案发现场发现艾丽莎死在租房的床上，颈部有受压的迹象。



